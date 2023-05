Harangozó Tamás (MSZP) azt kifogásolta, hogy egy győri önkormányzati cég az Alkotmánybírósághoz fordult azon népszavazási kezdeményezés megakadályozása érdekében, amely akkumulátorgyár építéséről kérdezte volna meg az embereket.

Szerinte Győr "pártkáder" polgármestere kívánt így fellépni a népszavazás ellen azt követően, hogy azt a Győri Törvényszék jóváhagyta. Kijelentette: mindezt törvényellenesen tette, hiszen a beadványhoz a győri közgyűlés döntése is kellett volna.

Azt kérdezte: "miért utasították a győri pártkádert arra, hogy az Alkotmánybíróság előtt támadja meg a népszavazást?" Miért akarják megakadályozni, hogy a győriek maguk dönthessenek a kérdésről?

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára azt felelte: a kormányhivatal az engedélyezési eljárása során mindig a legnagyobb körültekintéssel jár el és a legszigorúbb környezetvédelmi feltételeket szabja.

Hozzátette: az akkumulátorgyárak létesítésével kapcsolatban is a lehető legnagyobb átláthatóságot követik, például a debreceni üzem estében is több ezer oldalnyi dokumentumot tettek közzé. Emellett a kormányhivatalok a törvénysértéseket is kivizsgálják.

Azt mondta: az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban kialakult politikai vita szembe megy az ország érdekével, a beruházásokért ugyanis óriási a verseny.