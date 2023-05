Sokan jelezték szerkesztőségünknek is hét végén, hogy hideg van a panellakásokban. A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint kérés esetén a fűtést egyedileg elindítják. A lakóközösségek közös képviselőinek írásban kell jelezniük az igényt a [email protected] e-mail-címen.

Akkor kapcsolják vissza a fűtést, ha a közösség legalább 70 százaléka ezt kéri és adottak a szükséges műszaki feltételek is – hangsúlyozta a szolgáltató. Ha a társasházat kiszolgáló hőközponthoz csak egy épület tartozik, akkor a szolgáltató egyetlen közös képviselő írásban beküldött kérésére is elindítja a fűtést. Nem vizsgálják, a kérést mennyien támogatták, ez a lakóközösség és a közös képviselő ügye. Abban az esetben, ha egy hőközpontról több társasházat is ellát a Győr-Szol, akkor a lakóközösségek (nem az egyes lakók) többségének kell kérnie a fűtés elindítását.