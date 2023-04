Míg úgy hét-nyolc éves koromig a húsvétvasárnapot, az ajándékot és a csokit, utána már inkább a hétfőt és a locsolkodást vártam jobban ilyentájt. Ez a kedves népszokás ugyanis alkalmat adott arra, hogy viszonylag intim közelségbe kerüljek azzal a lánnyal, akit addig csak távolról csodálhattam az iskolában. Jólesett már a készülődés izgalma, a megfelelő öltözék, a megfelelő locsolóvers és a megfelelő kölni kiválasztása (az ötforintos pacsuli mellé e célból rendszeresen elcsórtam anyám féltve őrzött francia parfümjét, kockáztatva akár egy későbbi pofont is) és persze jólesett a locsolásért járó puszi a piros tojás mellé.

Hasonlót még átélhettem, amikor már a fiamat vittem a kiválasztott lány(ok) házának közelébe – „Apa tegyél ki itt, ne lássák már, hogy te hoztál” – , jó volt látni az izgalmát, még ha neki nem is kellett elcsórni a jobbik parfümöt. (Lányos apáktól a történet másik oldalát is ismerem persze.)

Az elmúlt években azonban ez a szép szokás mintha visszaszorult volna a hagyományőrző egyesületekbe és a skanzenek kerítése mögé. Nem látni kölnis- vagy szódásüveggel mászkáló gyerekeket az utcákon, az ismerkedés más platformokra tevődött át, ezeken a közösségi portálokon a puszi és a piros tojás is virtuális, az izgalom pedig oda.

A távolság miatt magam is használom, és van is némi lelkifurdalásom, de azzal vigasztalom magam, hogy én legalább a valóságban is átéltem. Ezt javasolnám a mai gyerekeknek is, legyen mire emlékezni, ha már majd a locsolóverset is a ChatGPT írja helyettünk.