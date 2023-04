A szőnyi Kemencés Házban egy 10 állomásból álló kültéri játékparkot állítottak össze a gyerekeknek, melyek javarészt ügyességi feladatokból állnak. Csütörtökön 9 és 12 óra között emellett lesz kézművesasztal is a Kemencés Színben. A programra a város intézményei mellett a családokat és minden érdeklődőt várnak. A rendezvény regisztrációhoz kötött, mivel a húsvéti nyuszinak tudnia kell, hogy megközelítőleg mennyi apró ajándékkal készüljön a jeles napon. Szombaton a Kecskés László-emlékházban 10 és 16 óra között a Klapka György Múzeum szervez húsvéti foglalkoztatót. A nap folyamán különféle technikákkal készülnek a húsvéti dekorációk és izgalmas játékokkal is várják a lurkókat a múzeum munkatársai. A nyuszi természetesen itt is tiszteletét teszi, a gyerekek a kertben megkereshetik az elrejtett csokitojásokat.

Ugyanezen a napon a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban az I. Húsvéti Nyuladalom elnevezésű programra várják a családokat 14–16 óráig. A délután a Bogármuzsika együttes koncertjével kezdődik, majd nyuszipofifestés, állatsimogató és fotózkodás lesz. Készülnek tojásfestéssel, kézműves-foglalkozással és népi játszóházzal is. A vásárban helyi termelőktől lehet sajtokat, mézeket, húsvéti dekorációkat, ékszereket vásárolni.

Vasárnap 10–12 óráig családi program zárja majd a városban zajló rendezvénysorozatot. A közösségi ház udvarán arcfestéssel, kézműveskedéssel, udvari játékparkkal várják a vendégeket, ami mellett a nyuszifészek- és a csokitojás-keresés sem maradhat el. 11 órától Bognár Szilvia és a Titoktok ad koncertet, mely feledhetetlen pillanatokat ígér a gyerekeknek.