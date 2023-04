A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz a napokban érkeznek be az első tavaszi fagykárbejelentések. Eddig 12 gazdálkodó 56,73 hektár területe érintett. A kárt szenvedett növények legnagyobb része kajszibarack és meggy, de szilva, alma és egy cseresznye is akadt.

A bejelentések alapján a vármegyében jelenleg Győr és környéke, Rajka és környéke, Fertőd és környéke, valamint Kisfalud érintett. A korábbi évek azonos időszakához képest a kár mértéke hasonló. A kormányhivatal minden esetben helyszíni szemlét tart és határozatot hoz. A gazdák ez alapján kapják meg a kár mérséklését szolgáló összeget.

– A kajszi már szinte mindenütt elvirágzott, hazánk északi részén is virágzanak az őszibarack- és a korai cseresznyefajták, az alma, a körte, a szilva és a meggy is még többnyire bimbós. Utóbbi gyümölcsök a Dunántúlon már virágoznak. A múlt hét közepi fagyok megfelelő védekezés nélkül sokfelé okoztak károkat a már elvirágzott és a virágzó gyümölcsösökben. A szakirodalom szerint kajszi esetén teljes virágzásban –2,2 fok a kritikus hőmérséklet, –2,9 foknál 10 százalékos kár, míg –5,6 foknál 90 százalékos kár valószínű – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat közleményében.

Vajon hogy érintette az extrém időjárás a Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdákat? Utunk először Győrszentivánra vezetett, ahol közel 120 hektár gyümölcsös található. A Nagy család 35 hektáron termel cseresznyét, meggyet, almát, szilvát, sárgabarackot, bodzát, homoktövist. Saját meteorológiai állomásuk pontosan rögzíti a hőmérsékletet, szelet, csapadékot, az adatokat Nagy Szabolcs folyamatosan figyeli.

Fagyos éjszakák voltak

– Az adatok szerint március 29-én éjszaka –6,2, majd április 5-én –2,9 fokot mértünk. Gyümölcsösünk speciális elhelyezkedésű – mondta a gazda. – Nagy része egy domboldalon fekszik, amelynek legmagasabb pontja 28 méter magasan van, ott egyfolytában érezhető légmozgás. Amikor –6,2 fok volt, az alsó rész, mint egy medence, elkezdett feltelni hideg levegővel. Ez a kisugárzó fagy, amikor szép lassan rétegeződik a hideg. Ez ellen úgy lehetne védekezni, hogy mozgatják a levegőt, de nálunk több területen többfajta gyümölcsfa van. A dombon nem szokott nagy kár lenni, főleg a kajszibaracknál, de a teknőben –6,2 foknál vagy alatta el szokott fagyni. Április 5-én reggel hét órakor –2,9 foknál 6,8-es erősségű szelünk volt. Ez az úgynevezett szállított hideg. Ez ellen nem lehet védekezni. Olyan, mintha fagyos levegőt fújnánk a fákra – elemezte az adatokat a gazda.

A barack teljesen elfagyott

A növényeknek van egy stressztűrő képességük, de ez a hideg már sok volt.

– Azoknál a gyümölcsöknél, amelyek ezekben az időpontokban bibés vagy rügyfakadás előtti állapotban voltak, ott van esély arra, hogy lesz termés. A kajszinál bármennyire bíztunk benne és védekeztünk kémiai úton, nem lesz. Ha a virág kinyílt, akkor már a mínusz fokok problémát okoznak. A barack sajnos ezt a nagy hideget virágzás után kapta. A barackvirág és a terméskezdemény oly mértékben el van fagyva, hogy pereg le az ágról. Ebből bizony már nem lesz sárgabaracktermésünk, szinte száz százalékban elfagyott – állapította meg szomorúan a gazda, de azt is hozzátette, hogy az utóbbi években nem is számolhattak vele, legfeljebb négyévente ússzák meg a fagyot. – A rügyvizsgálatok alapján most úgy látom, a cseresznye, a meggy 50–60 százalékban fagyott el, a szilvánál még nem tudjuk. Ez egy ilyen szakma. Vagy elfogadja az ember, vagy ne foglalkozzon ezzel!

Széles László almásában is okozott kárt a fagy, de szerinte a terméskiesés nem lesz jelentős. Fotó: Cs. Kovács Attila

Nem okozott komolyabb veszteséget

Széles Lászlónak Rábacsanakon van almaültetvénye. A gazda úgy vélekedett érdeklődésünkre, hogy a térségben nem okozott komoly veszteséget a fagy.

– Én mínusz három fokot mértem a leghidegebb éjszakán, és ennyit egy jól karbantartott ültetvénynek ki kell bírnia – beszélt tapasztalatairól Széles László. – Olyan mértékű túlvirágzás van nálam, hogy ennyi belefér. Ha a további komoly fagyokat is sikerül elkerülnünk, akkor a termésmennyiségben nem is lesz érzékelhető a kiesés. Termelőkollégákkal egyeztettünk, és ők is hasonlóan látják a helyzetet. A mi ültetvényeink tápanyaggal jól feltöltöttek, erősek. Aki erre odafigyelt, tudott magán segíteni. Ez a mínusz három fokra igaz. Ott, ahol komolyabb fagyok voltak, természetesen nincs megoldás.