Az adományokat csütörtökön és pénteken 15 és 18 óra között, szombaton 9–12-ig lehet leadni a Magyar utca 19.-ben. A felajánlások között lehetnek gyermek- és női ruhák, sportos férfiruházat, gyermek- és férficipő, vékony tavaszi dzsekik és kabátok. Ezzel egy időben kifejezetten a hölgyek számára is gyűjtést szerveznek. A női retikülökbe, vagy cipősdobozokba higiéniai szereket, tisztálkodó és intim tárgyakat, piperéket várnak.

- Minden évszakban meg kell hirdetnünk a gyűjtést, mert a gondozottjaink jelzik, hogy szükség van az adományokra. Ősszel megkapták a téli ruházatot, most várják a tavasziakat és a nyáriakat, mert újat vásárolni nincs pénzük. Sajnos sok a rászoruló, idén kétszer annyian kérnek segítséget, mint tavaly. Sopronban és környékén hetvenöt felnőttről és negyvenhét gyermekről gondoskodunk rendszeresen - mondta Vigné Kovács Margit, a Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hozzátette, idén a női egészség jegyében piperecikkeket is gyűjtenek, ezzel segítve a lányokat, asszonyokat, akik számára rendszeresen szerveznek oktató, felvilágosító foglalkozásokat is.

- A Sopronban megmaradt adományokat a nyíregyházi karitász közreműködésével juttatjuk el az ország keleti részére és Kárpátaljára. Ők vannak kapcsolatban azokkal az öregotthonokkal és árvaházakkal, amelyeket Ukrajna belső térségéből a háború elől menekítve telepítettek a határ közelébe. Ezeknek az embereknek annyijuk van, amiben elhozták őket, szükségük van az évszaknak megfelelő öltözékre - tette hozzá Vigné Kovács Margit.