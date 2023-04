A több mint 80 fős közönséget Borsó Tibor, a társaság elnöke köszöntötte. Kiemelte, hogy az új tanfolyami rendszer egyrészt egy egyfajta műfaji megújulás, másrészt visszatérés a népfőiskolai gyökerekhez. A képzés a négy évszak szerinti tagolásban történik. A tavasz a csillagászat jegyében telik.

Köszöntötte a „hallgatókat” Michl József, Tata polgármestere is. A városvezető kifejezte örömét, s elmondta: szívesen fogadta be a hivatal a csillagászatról szóló népfőiskolai képzést, annál is inkább, mivel a Bercsényi utca 1. szám alatti házban élt a város szülötte, Fischer Mór tudós ember, porcelángyáros, a herendi porcelángyártás felvirágoztatója.

Simon János tartotta a kurzus első izgalmas és érdekes előadását a csillagászat érdekességeiről. Fotók: Kiss. t. József

A tavaszi szabadegyetem nyitó előadását Simon János amatőr csillagász tartotta „Csillagászat gyerekektől felnőttekig” címmel. Érdekes és meglepő kezdésnek bizonyult az előadó részéről, amikor felolvasta, a felvezető szövege hogyan hangzott a mesterséges intelligencia (AI) által megfogalmazva. A prezentáció­ban hallhatott még izgalmas tényeket a közönség a Napról (fizikai tulajdonságok, napfoltok, -kitörések, napszél), a Naprendszerről és annak tagjairól, a spektroszkópiáról, színképelemzésről mint jelentős tudományágról. Csillagképek, spirálgalaxisok látványa és csillaghalmazok bemutatása tette az előadást még érdekesebbé, látványosabbá. Megtudtuk, milyen fajtájú távcsövekkel kémlelhetjük az eget, és azt is, hogy a világűrben a szegény kis pók nem tudott hálót szőni fény, azaz tájékozódási pont hiányában.

Az izgalmas témakör május 11-ig folytatódik a Fischer-házban. A képzések ingyenesek.



Képzések

Április 24., 20 óra: Pötörke Malom, Öreg-tó-part: Távcsöves bemutató.

Április 27., 17 óra: Csillagvizsgálók Komárom-Esztergom vármegyében. Előadó: Nagy Sándor.

Május 4., 17 óra: Holdon hagyott dolgaink. Előadó: Lukács Zsolt.

Május 8., 17 óra: Földön kívüli időjárás.

Május 11., 17 óra: Gondolta volna? – Űrkutatási érdekességek. Előadó: Csaba Attila.