– Egy településnek, ha van reális helyzetfelismerő képessége, megfelelő erőforrása, szorgalma és egy kis szerencséje, akkor minden adott ahhoz, hogy a folyamatos fejlődés biztosítva legyen – vélekedett Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár azt ecsetelte, hogy egészségi állapotunk 39 százalékban életmódunkon múlik, azaz hogy mennyire élünk egészségesen és aktívan. Szerencsére vannak olyan önkormányzatok, mint amilyen a kimlei is, amelyeket ezért tesznek is. – A vízi-turizmusban fantasztikus lehetőségek vannak, ám ennek csak kis részét használjuk ki – fűzte hozzá az államtitkár.

– Mintaszerű, ami Kimlén történik – emelte ki Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki az itteni fejlesztéseket is sorolta, melyhez az önkormányzat támogatást szerzett. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark elnöke köszönetét fejezte ki, hogy befogadták az általa vezetett egyesületet. A szálláshely alkalmas környezeti nevelésre is, ehhez most új installációk is készülnek.

Széles Sándor főispán azt kívánta, hogy Kimle maradjon továbbra is példamutató a szigetközi települések számára.

Weisz Róbert, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke külön köszönetet mondott Jakab Mihálynak, a Kimlei Sárkányok Vízisport Egyesület elnökének, aki semmiből épített szakosztályt, erősítve a vízisport életet. Kiemelte: a kimlei turistaszálló és csónakház fontos szerepet tölt be a kajakosok számára jó adottságai által. A napokban már tábor helyszíneként is szolgál.