Mein Kampf ajándékba

Az egykor rögzített emlékezés szerint sopronnémeti tanító 1945. február 16.-án érkezhetett Cellébe. Széles Jenő visszatekintéséből tudjuk, hogy szolgálatra a 9-es helyőrségi kórházhoz 1941 januárjában vonult be Kolozsvárra, augusztusban katonai szolgálatra. A háború végén, 1945 februárjában a szudétavidéken megnősült, felesége kórházi könyvelő volt. Azt is leírja, hogy az esketést a német lelkész "Heil Hitlerrel!" kezdve, nászajándékba pedig a Mein Kampfot kapták meg, amit azonban ott is hagytak a helyszínen. Néhány mondat a Kovács Imréné által leírt visszaemlékezéséből a cellei bombázás idejéről: "Indultunk tovább Oberhart hegységbe, ez gyógyvidék. Már ott volt a kalocsai hadikórház is, hosszú ideig nem tudtunk kirakodni a helyhiány miatt. Másnap Hallén, Lipcsén keresztül visszaértünk Clausthal-Zellerfeldbe, ahonnan elindultunk. A német vasutasok azt mondták, már megint itt vannak ezek a magyarok. Itt történt, hogy a nappal szembe jött egy angol gép. Mindenki meg volt rémülve. Mondtam, nem kell félni, a gép nappal szemben nem tud támadni. Aztán tett egy kört, most aztán futás!"

Szaktanár lett és tanfelügyelő

Széles Jenő a háború után visszakerült Sopronnémetibe, szaktanár lett és tanfelügyelő. - Sokan elmondták 1998 táján a háborúval kapcsolatos történeteiket nem csak Sopronnémetiben, hanem Szilsárkányban is. Ha nem látom meg a közölt fényképen, valószínűleg nem néztem volna át az akkori helytörténeti pályázati munkákat. A képek a saját képei voltak, csak másolásra adta kölcsön nekünk - fejezte be a történetet szilsárkányi olvasónk.