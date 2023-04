Rendkívül nagy várakozás előzte meg a csütörtöki fórumot: amint sejteni lehetett, kicsinek bizonyult a díszterem, ezért a szervezők az előtér hangosításáról is gondoskodtak. A mosonmagyaróvári képviselő-testület tagjai mellett Nagy István országgyűlési képviselő, a térség több polgármestere is részt vett a találkozón, és az Országos Kórház Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Magyar Orvosi Kamara megyei szervezete, a Karolina Kórház is képviseltette magát (a vármegyei kórházból nem érkezett senki).

– 2012-ben egy széles spektrumú ellátást biztosító, 500 munkatárssal működő, minimális adóssággal rendelkező kórházat adtunk át. 2012-ben és 2013-ban is segítettük anyagilag az intézményt, illetve a Covid után az osztályok újraindításához több százmillióval járultunk hozzá. A kórház folyamatos finanszírozási hiánnyal küzdött, és most is az önkormányzat felé kétszáz millió forinttal tartoznak – hangsúlyozta Árvay István polgármester, aki úgy látja, pénzzel újra lehetne építeni az intézményt.