Az önkormányzat saját forrásból a konyhát is bővíti, korszerűsíti, így az óvoda az idén teljesen megújul. – A növekvő lakosságszám is indokolja, hogy az intézményi hálózatot fejlesszük. Gönyű szépen fejlődő település, sokan választják lakóhelyül, köztük fiatalok is, így sok gyerek születik. Nagyon fontos, hogy a gyermeknevelési intézményeket bővítsük és korszerűsítsük, hogy a szülők jó helyen tudják csemetéjüket, amíg dolgoznak. Ez a munkaerőpiac szempontjából is fontos – állapította meg Németh Zoltán, a vármegye önkormányzatának elnöke.

– Nagy öröm számunkra, hogy a megyei területfejlesztési keretből tudunk pénzt fordítani az intézmények fejlesztésére. Költségvetési forrásból minden kedvezményezettnek meg tudjuk hitelezni azt az összeget, amire a beruházáshoz szüksége van. Az előző időszakban elsősorban a bölcsődék fejlesztésére koncentráltunk. Közel 10 milliárdot fordítottunk fejlesztésükre, újak építésére, így a vármegye településeinek közel egyharmadán elérhető ez a szolgáltatás. A következő időszakban vármegyeszerte az óvodák, aztán további nevelési intézmények fejlesztésére fókuszálunk. Fontos, hogy a vármegyei területfejlesztési kérdésekben helyben hozhatjuk meg a döntéseket – állapította meg Németh Zoltán.

Kara Ákos országgyűlési képviselő, jól ismerve a település életét, megköszönte az óvodai dolgozók munkáját. Mint mondta, nagyon értékes, családközpon­­tú, kiváló szakmai munka folyik a gönyűi óvodában.