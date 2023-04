A három év múlva 50 éves Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban igazán otthon érezhette mindenki magát, aki ellátogatott április elsején a népszerű „Bányászba”. Hét hónap kényszerszünet után, ennyi ideig tartott ugyanis művelődési intézmény belső felújítása.

Pákai Ernőtől, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, tavaly augusztus végén zártak be, a hagyományos lecsófesztivált még megrendezték, ezután adták át a „kulcsokat” a kivitelezőknek. A munkálatok során megújult többek között a színház- és moziterem, az aula, a teljes villamos hálózat, a hangtechnika, új, nagy teljesítményű projektor és a széksorok felújítása is belefért a keretbe. A művelődési otthon dolgozói is tevékenyen kivették részüket a munkálatokból, csiszolták, lakkozták, szerelték a székeket.

Fefi bohóc bolondozással szórakoztatta a gyerekeket. Fotó: Kiss T. József

Április 1-jén délután 3 órától a nagyközönség vette birtokba a megújult „otthont”, játszóház, arcfestés és bolondozás is volt Fefi bohóccal. Horváth Sándor Igriccel interaktív, zenés műsor fogadta a gyerekeket. A Folyosó Galériában művésznevén Wolfi Rudy, a „száguldó riporter” kartonszelfi-válogatásából nyílt kiállítás, ami április végéig tekinthető meg. Hajdú Steve „stand up” komédiája este szórakoztatta a közönséget.

Többen saját foteljükben ülve figyelhették az előadásokat, köszönhetően az úgynevezett „moziszék-örökbefogadásnak”, forráskiegészítésként az ülőalkalmatosságokat meg lehetett vásárolni, örökbe fogadni. Eddig a 111 székből 45 talált gazdára, lett nevesítve, azaz saját tulajdonosaik nevével látták el a kényelmes foteleket.