- Az elmúlt években a koronavírus-járvány meghatározta a kórház működését. A 2020-ban történt ellátások felfüggesztését követően 2022-ben újra indultak olyan aktív ellátások, amelyek azt megelőzően hónapokig szüneteltek. Ezután egyeztetések zajlottak mind a mosonmagyaróvári kórház vezetésével, mind pedig a vármegyei irányító intézmény menedzsmentjével, és szerettünk volna egy olyan modellt és egy olyan működési formát kitalálni, amelyben a legnagyobb biztonságra törekedve látják el a betegeket, és mindenki ott kapja meg a neki szükséges ellátást, ahol erre a megfelelő és biztonságos körülmények adottak - folytatta.

A Karolina kórház.

A szülészet és a gyermekosztály jelenlegi működését nem tartja elfogadhatónak. Az elmúlt hetekben az intézmény nem tudta biztosítani hétvégén az orvosi jelenlétet, és ezzel a betegek biztonságos felügyeletét sem a szülészeti, sem a gyermekgyógyászati osztályon. - Ezen változtatni kell! A kórház vezetése jelenleg is dolgozik azon, hogy biztosítani tudja a szükséges orvosi jelenlétet, hogy a kismamákat és az újszülötteket a szülést követően ne kelljen elszállítani a kórházból - szögezte le Nagy István.

A térség országgyűlési képviselője hozzátette: "Pánikot kelteni, bezárásról beszélni, rémhíreket terjeszteni súlyos felelőtlenség. Az intézmény dolgozói nap mint nap óriási erőfeszítéseket tesznek a biztonságos ellátásunk érdekében. Kimerültek és bizonytalanok. Ezért is kell nagyon megbecsülnünk őket! Jelenleg a térségünkben működő intézmények is szakemberhiánnyal küzdenek, és a külföldi intézmények, valamint a magánszektor is folyamatosan keresik a megfelelő szakembereket, óriási az elszívó erő.

A pillanatnyi nehézségeken akkor lehet úrrá lenni, ha a kórház menedzsmentje pótolni tudja a hiányzó szakembereket. Ehhez azonban nyugalom, kiszámíthatóság és biztos jövőkép szükséges. Az a célunk, hogy olyan modellt és egy olyan működési formát biztosítsunk, amelyben a legnagyobb biztonságra törekedve láthatja el az intézmény a betegeket, és mindenki ott kapja meg a neki szükséges ellátást, ahol erre megfelelő és biztonságos körülmények adottak.

A leghatározottabban ki kell jelenteni, hogy a mosonmagyaróvári kórházra szükség van, a jövője biztosított! A térség szempontjainak érvényesüléséért pedig minden nap küzdeni fogok."