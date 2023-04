Az évek során egyre népszerűbbé vált a rendezvény, amelyet 2012-ben hirdettek meg először, kezdetben csak óvodai csoportoknak, később kisiskolások is indultak a versengésben. Az idén rekordnevezés született, összesen 37 csoport jelentkezett és küldte be pályázatát.

Az Óvárosi-iskolások rendszeres résztvevői a versenynek.

„A felhíváshoz a virágcserepeket és a termőföldet alapítványunk biztosította, a növényeket és a díszítéseket az iskola. Az idei tematika az évszakok voltak, de a korábbiakban mesterségek anyagok újrahasznosítása is szerepelt már a témák között” – tudtuk meg Mecsei Ilonától, a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnökétől. Idén a legtöbb pályamunkát a Sárberki-­óvodások készítették, nyolc darab kiskertet alkottak, ezért az egyik különdíjat is kiérdemelték. Új intézményként első alkalommal a kömlődi Hegyháti Alajos gyógypedagógiai intézmény fiataljai három csodálatos alkotással jelentkeztek. Különdíjat kapott még a Dózsakerti Óvoda Maci csoportja és a Turul Óvoda Napocska csoportja. Az eredményhirdetés előtt Káfony Márta, a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány tagja mesével kedveskedett, a mesejátékba a gyerekeket is bevonta.

Az eredményhirdetés valójában azt jelentette, hogy minden gyermek, illetve a csoportok is kaptak ajándékot, többek között társas- és udvari játékokat. A legaktívabbak a Sárberki-óvodások voltak, ők nyolc csoporttal neveztek. A mosolygósok kedvencei a József Attila Általános Iskola diákjai lettek, akik a „Tavaszból a nyárba” című kertkompozíciót készítették el.

„A cél teljesülni látszik, azaz hogy a gyermekekben meglévő kreativitást felszínre hozzuk a pedagógusok segítségével, és felhívjuk a figyelmüket a környezetünk védelmére, hiszen Földünk csak egy van” – tette hozzá Mecsei Ilona kuratóriumi elnök.

A gyerekek által készített kiskertek április 26-ig A Vértes Agorája aulájában megtekinthetőek. Ezután az alkotások a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények (TJESZI) idősotthonába kerülnek.