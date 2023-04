Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza a tavalyi évben elindított és az idei év elején aláírt támogatási szerződés alapján nem egészen tízmillió forinttal, egészen pontosan 9.615.000 forint összeggel támogatta Tatabánya megyei jogú város intézményeit. Így a mostani adományból a Szivárvány Óvoda, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális In- tézmények (TJ ESZI) és a Mozgáskorlátozottak Komárom- Esztergom Megyei Egyesülete részesült.

Szücsné Posztovics Ilona Tatabánya polgármestere a városházán látta vendégül az adományozók képviselőit: Clark Ayres-t és Melody Ayres-t valamint az adományokat fogadó intézmények vezetőit. Fotó: Kiss T. József

Az egyház tíz éve támogatja a Magyarországon élő, szociálisan hátrányos helyzetű embereket, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületével pedig 2010 óta állnak munkakapcsolatban. Ennyi idő alatt sok támogatás érkezett hozzájuk, a Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületéhez: – A misszionáriusok többször segítették, támogatták rendezvényeinket – mondta el Válóczi Ferenc, az egyesület alelnöke, aki egyúttal a támogatói akció koordinátora is. Fontos az is, hogy olyan eszközöket szerezzenek be, amiket használni is tudnak a sorstársak, a fogyatékkal élők. Ehhez kell a szervezetük szakmai segítsége, ők tudják, mire van leginkább szükségük.

A közel tízmillió forintos támogatásból olyan eszközök beszerzésére nyílt lehetőség, amikkel a rászorulók életminősége is javult, mint például a speciális gyerekasztal, -székek, fürdő-etető székek, ápolási ágyak, légzést segítő eszközök, tabletek és speciális szoftverek, hordozható oxigén- koncentrátorok, gördíthető ágy- asztalok, elektromos kapu.

Az adománynak köszönhetően olyan eszközök beszerzésére nyílt lehetőség, amelyekkel több intézmény lakóinak életminősége jelentősen javulhat.

Az eseményen jelen voltak a tatabányai fogadó intézmények vezetői, képviselői: Válóczi Ferenc, a Mozgáskorlátozottak KEM Egyesületének alelnöke, Smelcné Portik Ágnes, a TJ-ESZI igazgatója és a Szivárvány Óvoda részéről Hetzmann-né Begala Anna. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházát Clark Ayres és Melody Ayres képviselték. Mint mondták, hálásak azért, hogy segíthettek, ezzel is támogatva a város intézményeit.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester elmondta, az a csodálatos ebben a dologban, hogy vannak olyan nagyszerű emberek, akik átérzik az adományozás súlyát, jelentőségét, azoknak a rászorulóknak adnak, akiknek leginkább szükségük van rá. „A megilletődöttség mellett köszönet illeti az adományozókat. Úgy érzem, ez az esemény polgármesteri munkám egyik fontos állomása. Bízok abban, hogy ez a kapcsolat továbbra is megmarad köztünk, jó együttműködéssel segíthetjük egymás munkáját a továbbiakban is” – tette hozzá Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

Köszönetképpen a városvezető emléklapot nyújtott át az UNSZJKE képviselőinek, Clark Ayresnek és Melody Ayresnek. A hivatalos esemény után az egyház képviselői bejárták az adományokat fogadó intézményeket.