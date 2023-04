Nagyon rossz állapotban volt a háziorvosi rendelő épülete Dörben, ezért időszerű és szükséges volt annak felújítása. Rábapordány és Dör konzorciumot hoztak létre az épület energetikai korszerűsítésére, valamint az elavult orvosi eszközök cseréjére.

A 10,21 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően az épület utólagos hőszigetelése valósult meg. Továbbá a háziorvos feladatai ellátása szempontjából elengedhetetlen eszközök beszerzésére is sor kerül, mivel a korábbi eszközök már nagyon régiek, elavultak voltak. A beszerzett orvosi eszközök mindkét község orvosi ellátásának színvonalát növelik.

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a felújítás során részlegesen elbontották a régi padozatot, itt új padlószerkezet készült új szigetelésekkel és burkolatokkal. A felújítás során a régi, nem megfelelő belső ajtókat új akadálymentesekre cserélték, valamint a homlokzatok hőszigetelése is megtörtént. Az épület zárófödémére kőzetgyapot hőszigetelés került, a belső festésére és részleges burkolatfelújítására is sor került. A főbejárathoz felvezető rámpa átalakítása is szükséges volt, így az előírások szerinti szélességgel és korláttal lett ellátva. Az épület előtti közterületen akadálymentes parkolót is kialakítottak.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése és a magasabb komfortfokozat elérése.

Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából finanszírozott beruházásnak köszönhetően a felújított rendelőben a gyermek és felnőtt, valamint a védőnői egészségügyi ellátást komfortos körülmények között tudják biztosítani.