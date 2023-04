Az Év Kerékpárútja pályázatra 46 szakasz jelölése érkezett be, amelyekből egy szakmai zsűri választotta ki a legjobb 11 útvonalat. A döntés során olyan szempontok szerint értékelték a kerékpárutakat, hogy milyen jó az aszfalt, érint-e izgalmas látnivalókat, vagy biztonságosan lehet-e rajta tekerni. A legjobbak közé két, Komárom-Esztergom vármegyét érintő kerékpárút is bekerült – esélyes a győzelemre a Bicske és Tarján, valamint a Pilismarót és Dömörkapu közötti útvonal is.

A szavazás az Aktív Magyarország Facebook-oldalán zajlik április 30-án éjfélig, ahol a legtöbb kedvelést begyűjtő videón látható nyeri el az Év Kerékpárútja címet.