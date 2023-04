A versenyen több mint harminc horgász vett részt, nem csupán Komáromból, de Ácsról, Bábolnáról és Gönyűről is érkeztek. A szervezők nevezési díjat nem szabtak meg, mindenki olyan összeget adott, amire lehetősége volt. Két kategóriában lehetett indulni, az amatőr és a versenyhorgászok külön mérették meg magukat.

Akadtak olyanok is, akik nem szálltak be a versengésbe, csak az adományukat adták át. A versenyt Osvald Zsolt, a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetségének ügyvezető elnöke nyitotta meg és elmondta, a szövetség is támogatta a kezdeményezést.

Treutz Bálint egy halmozottan sérült, tizenkét éves kisfiú, akinek mozgásjavító műtétre van szüksége, amelyet Barcelonában végeznek el. A műtét összege hárommillió forint, emellett az ott-tartózkodás és a rehabilitáció is költséges lesz. A műtétet követően Bálint ízületei lazábbak lesznek, javul a vérkeringése, javulhat a tartása.

A fiú a komáromi Móra-iskola diákja, a tanári kar pedig úgy döntött, segítséget ajánlanak a fiú családjának. Ennek érdekében jótékonysá- gi koncertet szerveztek, ahol Rost Andrea operaénekes és Lakatos György fagottművész lépett fel.

Aki segíteni szeretne, most is megteheti, hiszen továbbra is várják a felajánlásokat az iskola alapítványán keresztül. Mindemellett licit is indult az intézmény Facebook-oldalán, ahol különböző felajánlások megvásárlásával lehet támogatni a családot.