A döntés azért vált szükségessé, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 15-i hatállyal lemondott kuratóriumi tagságáról.

Hetzmann Béla elismert autóipari szakember, aki vállalatvezetői, valamint pénzügyi és finanszírozási területen is jelentős tudással és tapasztalatokkal rendelkezik. Húsz éve az Euro-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. tulajdonosa, igazgatósági tagja, 2008-tól a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. tulajdonos-ügyvezetője. 2019-ban megválasztották a Takarékbank Zrt. felügyelőbizottsága és auditbizottsága elnökének. A győri Rába Járműipari Holding Nyrt.-nél – amely 20 százalékban a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában van – az igazgatósági elnöki pozíciót 2020, míg a vezérigazgatói tisztséget 2021 óta tölti be. Irányításával megkezdődött, illetve folyamatban van a Rába Csoport átfogó reorganizációja. A Rába Csoport modernizációjának eredményei már jól érzékelhetőek a mindennapi operációban és az eredményekben is. A 2022-es év nemrég közzétett előzetes konszolidált beszámolója alapján a Rába Nyrt. és leányvállalatai az elmúlt üzleti évet nyereségesen zárták.

Hetzmann Béla, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány új kuratóriumi tagja