Az ifjúsági egyesület 12 szakképzett tagot állít munkába, céljuk, hogy tudásukat átadják a fiataloknak. Az egyesület tagjai többek között jogi, gazdasági, oktatási és kommunikációs szakemberek, akik kiemelten fontosnak tartják a fiatalok támogatását és a vármegye jövőjét.

Az egyesület már az alakulás óta több kezdeményezést indított el a vármegyében, hogy segítse a fiatalokat. Az általuk szervezett workshopok, előadások és tréningek lehetőséget biztosítanak a fiataloknak arra, hogy elmélyítsék tudásukat és szakmai kapcsolatokat építsenek.

Képünkön balról Szepesi Márk (tag), Farkas Laura (önkéntes), Kerekes Máté István (elnök), Talabér Emma és Kósa Brigitta önkéntesek. Fotó: KEMIFE



A Komárom-Esztergom Vármegye Ifjúságáért Egyesület elnöke, Kerekes Máté István elmondta: az egyesület célja többek között az, hogy segítse a fiatalokat abban, hogy megtalálják a helyüket a világban, és sikeresek legyenek a szakmai területeken és a magánéletben egyaránt. Az egyesület reméli, hogy a jövőben még több fiatal csatlakozik hozzájuk és együtt dolgoznak a vármegye jövőjéért.

Az egyesület elnökségi tagja, Takács Fanni örömmel újságolta, hogy hamarosan megnyitják az ifjúsági pontot Tatabányán, ahol közösségi tevékenységeiket végezhetik és a szórakozásukhoz is megfelelő helyszín lesz. Az ifjúsági pontban lehetőség lesz különböző sport- és szabadidős tevékenységekre, számítógépes játékokra, közösségi eseményekre, valamint tanácsadási és képzési programokra is. A helyszín alkalmas lesz rendezvények, kisebb koncertek és előadások megtartására is.

Az egyesület előadásokkal, tréningekkel és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez számos lehetőséggel várja a fiatalokat.

Az ifjúsági pont létrehozása az egyesület hosszú távú céljai közé tartozik, hogy a fiatalokat támogassa a szabadidejük hasznos eltöltésében, a közösséghez való kapcsolódásban és az életükben való fejlődésben. Az egyesület bízik benne, hogy az ifjúsági pont hozzájárul majd a fiatalok életminőségének javításához és hosszú távú pozitív hatást gyakorol a közösségre.

Az új ifjúsági egyesület megalakulása jelentős lépés a vármegye fiataljainak támogatása és fejlődése felé. A szakképzett tagok és a magas színvonalú programok biztosítják, hogy az egyesület hatást gyakoroljon a fiatalokra és segítse őket. Az egyesületnek elgondolásunk szerint biztosan fontos szerepe lesz majd a jövőben a vármegye fiataljainak életében.

Programterv 2023-ban

Április: tojásgurító verseny (kitelepülés), iskolai bántalmazás elleni előadás, Föld Napja (kitelepülés).

Május: Hallasd a hangod! – workshop, anyák napja, könyvbemutató, Hogyan írjunk jó önéletrajzot? – workshop.

Június: kiberbűnözés elleni előadás, karaokeest, 33 órás kézilabda (kitelepülés), sörfesztivál (kitelepülés).

Július: pontváró parti, balatoni táborozás (kitelepülés).

Augusztus: képzés.

Szeptember: Lecsófesztivál (kitelepülés), függőségek napja.

Október: megemlékezések (10. 06. és 10. 23.), kerekasztal-beszélgetés, I. Szepesi Gusztáv-emléktorna.

November: LAN Party.

December: cipősdoboz-akció, adventre hangolódás, jótékonysági sütivásár.