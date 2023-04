A városvezető elmondta, hogy a generálkivitelező mellett az áram- és gázszolgáltató is külön-külön végzi a feladatát, utóbbi már el is kezdte a munkálatokat. A mintegy 10 hektáros területen összesen 20 parcellát alakítanak ki, ezek átlagosan félhektárosak, de ha valakinek nagyobb területre lesz szüksége, akkor több parcellát is vásárolhat.

Sinkovicz Zoltán polgármester az új ipari park területén tartott sajtótájékoztatót Kisbéren. Fotó és forrás: kisber.hu

A generálkivitelező feladata lesz az út- és járdaépítés, a vízhálózat kiépítése, a csapadékvíz-elvezetés, a csatorna-, a telefon- és az internethálózat kialakítása.

Amikor ezt a projektet elindította az önkormányzat, két célja volt. Az egyik, hogy munkahelyteremtő befektetőket hozzanak Kisbérre és ehhez egy önkormányzati tulajdonú területet tudjanak biztosítani. A másik pedig, hogy a településen és a környéken működő vállalkozásoknak biztosítsanak egy minden igényt kielégítő telephelyet.

Az utóbbi időszakban több befektető kereste már az önkormányzatot, ahol bíznak abban, hogy mihamarabb teljesíteni tudják az igényeket.