Olyan gyakorlati problémákra is bukkannak a kutatás során, melyek akár a régészeknek adnak további feladatot. Zsumbera Árpád mutatta be például a konferencián a Pér és Mezőkövesd közötti Mindszentpuszta nevezetes családjait, ahol a templom altemplomában sokkal többeknek kellene nyugodni, mint amennyiről most tudnak, így további földvizsgálat alá érdemes vetni a templomkertet.

Délután online csatlakozott a traumakutatás területéről, Bern Andrea Allina aki a Horthy leszármazottak iratanyagainak feldolgozásával foglalkozik. De emellett is csak úgy röpködtek a konferencián az ismert nevek: Berzsenyiek, Klapkák, Petrovicsok...

Baranyó Katalin a poszter szekcióban saját kézzel készített családfáit állította ki. Különösen híres magyarok felmenőit szereti kutatni. Megmutatta lapunknak például a Bródyak ügyében végzett munkáját. Még ugyan nem tudja hol ér majd össze Bródy Sándor író és Bródy János énekes vérvonala, de biztos benne, hogy előbb-utóbb kiderül. De olyan személyekből is külön gyűjteménye van, akik más országokból érkezve magyarrá váltak. A konferenciára huszonötöt hozott saját ceruzarajzos fáiból, de otthon több félkész sorakozik, sőt amit késznek gondol, néha arról is kiderül hogy még nem teljes. – Épp tegnap találkoztam egy hölggyel aki mondta, hogy ő is Petőfi leszármazott, így akkor az mégsincs kész, mint ahogy hittem.

A folytatásról Kovács Balázs elmondta, hogy már most rendelkezésre áll másfél konferenciányi anyag, részben azokéból, akiknek a témája idő híján most nem fért be a programba, részben pedig azokéból akik még nem merték késznek ítélni a munkásságukat. – Félévenként lenne alkalmas ilyen konferenciát tartani, mert jó néhány évre előre minden erőlködés nélkül be tudjuk gyűjteni a jobbnál-jobb témákat már most.