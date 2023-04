A Szent Kristóf Mosonmagyaróvár és Kistérsége Közhasznú Mentőalapítvány az adó egy százalékából is évről-évre szép összeget gyűjt össze, ami a mentőszolgálat és munkatársainak elismertségét is jelzi. És nem volt ez másként múlt hét végén sem: ahogy arról mi is beszámoltunk, az ő javára szerveztek jótékonysági horgászversenyt Halásziban. Az adományt, mely mára meghaladta az egymilliót – és további összegeket is várnak –, szerdán adták át a szervezők.

A mosonmagyaróvári térségből az Év embere címet viselő Horváth Imre mellé állt az Autóház-Barta Kft., Barta Zsuzsanna, Barta Attila és Sepelye Kitti.

– Az Autóház-Barta Kft. nevében nagyon szépen köszönjük Horváth Imrének, hogy cégünkre gondolt a rendezvény névadó szponzoraként. Célünk a 800.000 forint adomány elérése volt, meglepetésünkre, több mint 1 millió forint gyűlt össze, a rengeteg felajánlásból, amit a horgászoknak, helyi vállalkozóknak, önkéntes segítőknek köszönhetünk – emelte ki Barta Zsuzsanna, a cég ügyvezető igazgatója. Hozzátette: "A mentőalapítvány számunkra különös jelentőséggel bír, hisz látjuk, hogy 24 órában erejükön felül szolgálnak."

Az adományt szerdán adták át Medvácz Péternek, a mentőalapítvány kuratóriumi tagjának. Horváth Imre hangsúlyozta, a mentőszolgálat támogatására minden bizonnyal 1,2 millió forint is összejöhet, hiszen még további összegeket is várnak.

Amint arról a napokban írtunk, a támogatásból egy fedett gépkocsibeállót és egy zárt biciklitárolót készítenek a szolgálat udvarára.