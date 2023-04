Kovács Attila polgármester visszautalt arra, hogy három éve sikerrel pályáztak a Belügyminisztérium és a Magyar Falu Program pályázatán, így 60 millió forint állt rendelkezésükre a munkálatok megkezdéséhez. A teljeskörű, külső-belső felújítás során többek között korszerű irodákat, új, többfunkciós, 130 négyzetméteres házasságkötő termet alakítottak ki, de udvar térkövezés, napelemrendszer, szigetelés is szerepel a sorban. Végül egy újabb Magyar Falu Programos siker segítette őket a rendbe tétel befejezéséhez, és az önkormányzat is jelentős önrészt fektetett be a bútorzattól a klímaberendezésen, járdaépítésen, étkező és tálalókonyha kialakításáig.

Az, hogy ma egy ilyen nagyszerűen megújult épületben lehetünk, egy nagy csapat közös munkájának eredménye

– mondta a polgármester, aki megköszönte a munkatársainak is a helytállást.