Néhány száz méteres szakaszt kivéve újak Edve járdái. Mint azt Imre László polgármestertől megtudtuk, ha lesz lehetőség rá, szeretnének pályázni a fennmaradó szakasz felújítására is.

– Kilencmillió forintból kapott új burkolatot a Petőfi utcai járda egy része, és mintegy 13 millióból, amiből 2 millió önerő, a két templomot körbeölelő gyalogút is megújult – mondta a polgármester.

A Magyar Falu Program pályázatain, annak működése óta összesen majd 120 millió forint érkezett a településre. A pályázatokat mind megvalósították, most az erőgyűjtés szakaszában vannak.

– Kisebb fejlesztéseket is véghez viszünk, ilyen a faluház mellékhelyiségeinek a felújítása. Ha lesz rá lehetőség, a járdaépítésen túl a külterületi utak rendbetételére is szeretnénk majd támogatást igényelni. Az eszközállományunk fejlett, a kistraktortól a fűkaszán át a hótolóig minden a rendelkezésünkre áll, amivel karbantarthatjuk a közterületeket, a falugondnok rendben el is látja a feladatot. Már készülünk a majálisra, ahol nem marad el a hagyományos májusfaállítás sem – mondta végül Imre László.