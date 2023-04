2018 márciusában lett natúrpark hivatalosan Szigetköz, az erről szóló címet Lipóton adták át öt éve. Első körben huszonhat település csatlakozott a Szigetköz Natúrpark Egyesülethez. S bár most az ötödik évüket ünnepelték, a cím és az egyesület története ennél korábbra nyúlik vissza.

– 31 év története is benne van a mostani öt évünkben: 1992-ben elterelték a Dunát és elkészült az a vízi szörnyeteg, melynek a térség máig elszenvedője, annak harmadik Trianonja. Azóta sincs természetes vízpótlása a szigetközi ágrendszernek, 1992–1995 között gyakorlatilag száraz lábbal át lehetett kelni a vízen.

Egy 1992-es országgyűlési határozat kimondta, hogy megoldást kell találni a természeti károkra és felmerült egy nemzeti park létrehozása. Végül egy önálló tájvédelmi körzet jött létre. A vízügyi kollégák áldozatos munkájának köszönhetően most újra van élet Szigetközben a folyó mentén – vezeti be beszélgetésünket Pető Péter.

Mint mondja, többször is felmerült az összefogás témája Szigetközért, annak ügyeiért, és 2005-ben fogalmazták meg, hogy natúrparki formában kellene azt megtenni, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, vállalkozásokkal karöltve. 2008-ban született meg a Szigetköz TDM, mely elsősorban a térség turizmusát és turisztikai vállalkozásait fogja össze. – Létrehoztuk a Szigetköz Natúrpark Egyesületet, elkészítettük a natúrparkot megalapozó szakmai háttértanulmányt és a középtávú fejlesztési stratégiát. 2018. március 18-án vehettük át a natúrparki címet. Az alakulás az összefogás jó példája: az alapítók közt volt a LEADER egyesület, a Szigetköz TDM, a Pisztráng Kör, a megyei önkormányzat, valamint elkötelezett magánszemélyek, mint Nagy István, Széles Sándor vagy Timaffy Emőke, mindez a Fertő–Hanság Nemzeti Park támogatásával. Az akkor csatlakozó 26 önkormányzat mára 29-re bővült, a Mosoni-Duna déli partján fekvő összes település tagunk, velük a területért együtt tudunk gondolkodni. A Mosoni-sík–Szigetköz LEADER munkaszervezetével, Susovits Vera munkaszervezet-vezetővel kiválóan, országosan is példaértékűen tudunk együtt dolgozni. Ennek a jó kapcsolatnak az eredményeként került Kimlére 2020-ban az Országos Natúrpark Szövetség székhelye is – tette hozzá az Országos Natúrpark Szövetség elnöke.

Pető Péter az eddigi eredményekről is beszámolt: az első években felkarolták a csípőszúnyogok és a hódok kérdését. Kimlén tankertet hoztak létre, több Interreg-pályázaton indultak és nyertek, így fejlesztették az eszközparkot. Egyedülállóan együttműködnek a Széchenyi István Egyetemmel az Insula Magna projektben, segítve a csallóközi adatgyűjtést. Tájegységi értéktárat hoztak létre, benne már mintegy harminc szigetközi értékkel. Idén tájegységi értéknapot szerveznek Halásziban, ott jelentik majd be az új értékeket. Készül a szigetközi értéktár második kiadása is. – A helyi termékek és szolgáltatások idén már szigetközi védjegyet szerezhetnének. Egységesítenénk és építenénk a szigetközi brandet, ezzel is segítve a helyi szolgáltatókat és termelőket. Értékpolcokat is létrehoznánk, ezen a Kislépték Egyesülettel dolgozunk közösen, stratégiai együttműködést kötöttünk a Szigetköz Szatyor Alapítvánnyal. Workshopot szerveznénk, hogy a jó gyakorlatokat bemutassuk a termelőknek, az önkormányzatoknak, és tanulmányutak lennének az országhatáron túlra is. A védjegy országosan is jó példa lehetne – fűzte hozzá Pető Péter. Kiemelte: május 28-án Kisbodakon már második alkalommal szervezik meg az Aktív Családi Napot rendkívül tartalmas programkínálattal.