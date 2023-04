A kisdiákokat szeretettel, humorral és játékossággal lehet igazán megfogni, így Pádár Éva minden tanórába igyekszik valami csavart vinni, amivel a gyerekeknek élményszerűvé válik az adott napi anyag feldolgozása.

A tanítás egy nagyon szép és hálás folyamat, az ember látja, hogy négy év alatt honnan indul és hova jut egy gyermek.

- Örültem, de nagyon meglepődtem, amikor megérkezett a polgármesteri hivatal e-mailje arról, hogy engem is jelöltek erre a díjra - kezdett bele a beszélgetésbe. Nagy megtiszteltetés és elismerés, hogy megkaphattam. Mindig alsó tagozatosokat tanítottam és nem is szerettem volna mást. Elsőtől negyedikig minden évnek megvan a szépsége, átélhetem, hogy a gyerekek óvodásokból hogy válnak kisiskolássá, negyedik osztály után pedig kiengedem őket felső tagozatba vagy kisgimnáziumba. Ez egy nagyon szép és hálás folyamat, az ember látja honnan indul és hova jut egy gyermek - tette hozzá a tanítónő.

- Nagy segítség az is, hogy minden tantárgyat én tanítok, így egy kicsit komplexebben nézhetem a tanórákat és össze tudom kapcsolni. Például matematika órán egy olyan szöveges feladatot adhatok, amiről éppen olvasás órán olvastunk vagy rajzzal, énekkel egészítem ki. A kisdiákokat a szeretettel, a humorral és a játékossággal lehet igazán megfogni, így minden órába igyekszem valami csavart vinni, amivel élményszerűvé válhat az aznapi anyag feldolgozása. A gyerekek figyelmét nehéz megtartani, ezért a tanórák összeállításakor törekszem arra, hogy egy nehezebb feladat után legyen egy kicsit lazább is. Például felállunk, mozgunk egy kicsit vagy valami vicces dolgot építek be, hogy lazuljanak a gyerekek.

Páderné Bokor Éva a kitüntetéssel.

A tanárnő minden osztályába próbál olyan hagyományokat teremteni, amit első osztálytól visznek magukkal. A mostani másodikosaival például egy olyan szokást vezettek be, hogy aki végzett az adott feladattal, szépen ül és mosolyog. - Egy ilyen alkalommal rájuk néztem és azt láttam, hogy mindenkinek mosoly van az arcán és azt mondtam nekik: - Gyerekek én most napozok a mosolyotokban, napszemüveg kell hozzá! Azóta azt kérik, hogy legyen nálam napszemüveg és ha mosolyognak tegyem fel - meséli.

- A tanítás örömet okoz, boldog vagyok, ha egy nehezebben boldoguló kisgyerek végre megnyílik, de öröm az is, amikor a diákjaim a tanulmányi versenyeken ott vannak a megyei és országos megmérettetések élmezőnyében. Már a kis másodikosaim is jeleskednek, egyre több megmérettetésen indítom őket. Szeretem a hivatásomat, nem is tudom elképzelni, hogy az iskola nélkül mit csinálnék - zárja a beszélgetést.