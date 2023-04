A Széchenyi István Egyetem technológiai egyetemként nagy hangsúlyt fektet az innovatív megoldásokra nemcsak kutatás-fejlesztései, de a képzések terén is. Hallgatóinak a munkaerőpiacon értékes, gyakorlatias tudást kínál, amelyet olyan országos jelentőségű szakmai események szervezésével is támogat, mint a XXVIII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny. A Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület égisze alatt létrejött megmérettetésen kiemelkedő motivációjú fiatalok kapnak lehetőséget tudásuk összemérésére.

Dr. Horváth Zoltán professzor, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának dékánja, a verseny fővédnöke is köszöntötte a résztvevőket.

A verseny célja az irányítástechnika, ezen belül a PLC-programozás oktatási színvonalának emelése, az oktatók, hallgatók és az ipari, kereskedelmi szakemberek kapcsolatának erősítése. A programon a műszaki felsőoktatási intézmények alap- és mesterképzésében részt vevő, nappali tagozatos hallgatói vehetnek részt. A verseny rendezése az egyetemek között körforgásban történik, 2010 után 2023 áprilisában ismét a Széchenyi István Egyetem látta vendégül hét hazai és két határon túli egyetem 13 karának 23 csapatát, 67 hallgatóját, számos oktatóját, mellettük 17 ipari automatizálásban érdekelt vállalat képviselőjét.

Dr. Ballagi Áron, a Széchenyi István Egyetem Automatizálási és Mechatronika Tanszékének tanszékvezetője, a verseny szervezőbizottságának elnöke.

„A magyarországi műszaki felsőoktatás fontos eseménye ez, amelyen a tehetséges hallgatók megmutathatták magukat, másrészt eszmét tudtunk cserélni a többi egyetem képviselőivel az aktuális szakmai kérdésekről, közös feladatainkról, a tehetséggondozásról. A rendezvény kitűnő alkalmat nyújtott arra is, hogy az automatizálásban tevékenykedő vállalkozásokkal is találkozzunk, megvitassuk az ipari kérdéseket, illetve, hogy új kapcsolatokat építsünk, új közös projektek lehetőségeit vázoljuk fel” – fogalmazott dr. Ballagi Áron, a verseny szervezőbizottságának elnöke, a Széchenyi István Egyetem Automatizálási és Mechatronika Tanszékének tanszékvezetője. Hozzátette, a hallgatók is kapcsolatokat építhettek, akár későbbi munkahelyüket is megtalálhatták.

A hallgatók programozásának megfelelően mozogtak a robotkarok.

A háromnapos verseny során három forduló várt a csapatokra. Az elméleti feladatsort egy óra alatt kellett megoldani, míg a két gyakorlati fordulóra öt-öt óra állt rendelkezésre. Ezek esetében egy a helyszínen megismert technológián kellett egy irányítástechnikai feladatot végrehajtani, illetve a megoldásokat a szakmai zsűrinek prezentálni. „Innovatív megoldásokat, ennek köszönhetően roppant szoros versenyt láthattunk, amelynek végén az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara, illetve a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai, valamint Mérnöki Karának csapatai szerezték meg az első három helyezést. Sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött, pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztevő intézményektől és a támogató cégektől, sok tehetséges fiatalt láthattunk, valamint több új együttműködés körvonalazódott a program során” – zárta a szervezőbizottság elnöke.