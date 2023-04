Azt már mi tesszük hozzá, hogy a Szentiváni Öko Szeglet OMSZ Referencia Labor Molnár Vid utcai mérőállomása is a benz(a)pirén januári vizsgálatánál tapasztalt a tizennégy napos mérési időszak első négy napján határérték túllépést, amely Lautner Péter levegőtisztaság-védelem szakértő szerint is származhat a vegyes tüzelésből. A vizsgált időszakban azonban a formaldehid átlagkoncentrációk mért értékei a tervezési irányértéket 18 esetben lépték át.

A pénteken bemutatott adatok szerint a civilekhez hasonlóan az önkormányzat is tapasztalt a szállópor koncentrációban határérték túllépéseket, de az egész éves fűtési időszakon kívüli mérések is szükségesek ahhoz, hogy ezek mértékét érdemben lehessen vizsgálni.

Újságírói kérdésekre reagálva a polgármester elmondta, hogy nem tudja komolyan venni a győrszentiváni orvosok panaszát, miszerint a légzőszervi, és daganatos megbetegedések gyakoribbá váltak a környéken. Mint elmondta, nem érkezett hivatalos jelentés az orvosok felől az illetékes hivatal felé, így a megfigyeléseik egyelőre nem többek vélelmezésnél, nincsenek adatok. Az asztmás és daganatos betegségek száma sajnos világszerte nő, többek között a diagnosztikai eljárások fejlődésével is – magyarázta.

Sík Sándor hozzátette, hogy az iskolában a diákok száma megkétszereződött a közelmúltban, és Covid illetve influenza szezon is volt, így a légzőszervi panaszok szaporodása igazából nem meglepő, és nem biztos, hogy összefüggésbe hozható ipari tevékenységgel.

A méréseket térben és időben is tervezik kiterjeszteni, hogy területenként, vagy akár hasonló városokkal is összevethetővé váljanak az adatok. Magyar Imrét szerettük volna megkérdezni arról, megnyugodhatnak-e a győrszentiváni lakosok, és hogy összevethetőek-e a szentiváni civilek mérései és a most bemutatott adatok, de a szakértő elzárkózott a válaszadás elől.