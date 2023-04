Mosonmagyaróvár egészségügyében az elmúlt hetekben több negatív folyamat is bekövetkezett. Most egy újabb olvasói panasszal keresték meg szerkesztőségünket: nincs sportorvosi rendelés már Mosonmagyaróváron, ezért az egyébként a gyermekek számára évente kétszer, a felnőttek számára minden esztendőben egyszer kötelező vizsgálatra Győrbe kellene menni, azonban ott legközelebbi időpont júniusra lenne, sőt, olyan információt is kaptunk, hogy ott nem is fogadnak már mosonmagyaróváriakat.

A mosonmagyaróvári önkormányzat tájékoztatása szerint sportorvosi vizsgálat összesen 3494 embernek szükséges a kistérségben, ebből 18 év alatti 2293. A fiataloknak egyébként alkalmanként háromezer forintot kellett eddig fizetni, és mint fent említettük, évi kétszer kell orvoshoz eljutniuk. A felnőtteknek a vizsgálat hatezer forint és évente egy szükséges. A vizsgálat azért is fontos, mert sportorvosi engedély nélkül a sportolók nem vehetnek részt versenyen.

Nem biztosítottak a kórházi körülmények

– Tavaly szeptemberben megszűnt a sportorvosi rendelés a Karolina Kórházban, azt a jelenlegi igazgató ugyanis megszüntette. Utána az arénában rendeltem, ám azt is befejeztem, mert ott nem lehetett kórházi körülmények között tevékenykedni – tudtuk meg dr. Bertalan István sportorvostól, aki korábban e vizsgálatokat elvégezte.

Az ügyben kerestük dr. Takler Ágnest, a Karolina Kórház főigazgató főorvosát, egyelőre még nem érkezett válasz.

Amatőr sportolóknak - megfelelő engedélyekkel - a háziorvos is kiadhatja az engedélyt

Közben kiderült, hogy dr. Porpáczy Krisztina máriakálnoki háziorvos rendelési idejében szerepel a sportorvosi rendelés is, ezért őt is felhívtuk.

– A háziorvosoknak megfelelő engedélyek birtokában jogában áll sportorvosi engedélyt kiadni, azonban csak azon amatőr sportolók számára, akik egyébként is pácienseim és fizikális állapotukkal tisztában vagyok. Magam éltem ezzel a lehetőséggel, így jó néhány sportolónak tudtam segíteni Mosonmagyaróvárról és Máriakálnokról. Naponta több hívást kapok ez ügyben, de sajnos, aki nem a praxisomba tartozik, el kell utasítanom a hatályos törvények alapján – fogalmazott a doktornő.

A mai közmeghallgatáson, melyet a városházán délután 3 órától szerveznek a Karolina Kórház jövőjéről, minden bizonnyal ez is téma lesz.