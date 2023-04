Gróf Pálffy Miklóst már kortársai is a keresztény hősiesség mintaképeként emlegették. Báró Schell József és fia, báró Schell András több nevezetes családot is a felmenői közt tudhat. A győri hadvezér mellett a grófi Almásy családdal és a Sigray családdal is rokonságban állnak. Utóbbi nemesi ág valószínűleg az Árpáddal bevándorolt családok egyikétől származott.

– A másik két felmenői ággal kapcsolatban bővebb ismereteink vannak. Pálffy Miklóshoz és a Pálffy családhoz a dédanyám révén kapcsolódunk – mondta el báró Schell József. – Édesapámnak volt egy nagyon kedves barátja a családnak azon ágából, akik még nevükben is Pálffyk. A történetek egy része azonban a múlt homályába vész, mivel mire elég éretté váltam, hogy érdeklődjem a családfánk iránt, édesapám elhunyt. Tudott volt a rokonság, mostanáig azonban nem kapott olyan nagy hangsúlyt a családunk életében a leszármazás. Ezért volt egyszerre meglepő és örömteli a felkérés, hogy vegyünk részt a győri megemlékezésen.

– A fiatalabb generáció tagjaként nem úgy telt a gyermekkorom, hogy ezek a kapcsolódások körbevettek volna. Most már egyre több, a család különböző ágaihoz kapcsolódó eseményre kísérem el édesapámat. Igazán boldoggá tett az a fajta kedvesség és nyitottság, amivel azok a leszármazottak fogadtak minket, akikkel hosszú generációk távlatából kapcsolódunk csak – emelte ki báró Schell András.

Apa és fia is egyetértett abban, hogy nagy büszkeség, ha az embernek ilyen jeles személyek vannak a felmenői között, ugyanakkor motiváció is, hogy az ember próbáljon valamelyest felérni hozzájuk.

– Hosszú ideig csekély volt az ilyen leszármazások iránti érdeklődés, főleg a rendszer váltás előtt. Nem nagyon volt közérdeklődés, de ez az utóbbi években megváltozott. Ha az unokák részéről lesz rá igény, szeretnénk velük is megosztani, hogy kik voltak az őseik – mondták el. Az is hozzátették, hogy az ilyen rendszeres megemlékezések egész más fényben világítják meg ezeket a kapcsolatokat, mit amikor csak egymás közt beszélnek róla a családban, ezért a következő években is visszatérnek majd.

A Schell család egy másik prominens győri személyiséghez is kapcsolódik. Báró Schell József édesapja, báró Schell József Antal, aki ismert vadászfestő és grafikus volt, jó kapcsolatot ápolt Aport Vilmossal, édesanyjának pedig lelki vezetője volt a vértanú püspök. Három nővérét is ő keresztelte meg még Gyulán. Ezt követően azonban Győrbe szólította a szolgálat és József keresztelőjét sajnos már nem élhette meg.