Tata önkormányzatának szervezésében rendeztek megemlékezést a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából április 12-én. A megemlékezés programja a Mindszenty téren a szőgyéni emlékkeresztnél kezdődött, majd a Városháza dísztermében Orosz Örs, felvidéki jogvédő aktivista, értékmentő, a dunamocsi Sine Metu (félelem nélkül) Egyesület elnöke, Nyitra megyei képviselő kötetét mutatták be.

Orosz Örs Szoborsorsaink című könyvét a városházán mutatták be.

A Szoborsorsaink című könyve hiánypótló az 1919-1921 között, Trianon utáni felvidéki szobor, és/vagy emlékjel rombolások történetét taglalja és további sorsukat követi nyomon. Ötven felvidéki település 90 emlékjelét tartalmazza a kiadvány.

A magyar országgyűlés 2012 decemberében nyilvánította Emléknappá április 12-ét, hogy méltó módon emlékezzen meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezer fős magyarságról. Az emléknaphoz kapcsolódó rendezvények megszervezésével Tata Önkormányzata évről-évre tisztelettel adózik nekik, és rajtuk keresztül azoknak a felvidéki magyaroknak, akik állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, szülőföldjükről elűzve, otthont teremtettek maguknak. Nagyra becsülik azt, hogy mindezek ellenére is a csehországi kényszermunkára deportáltak is igyekeztek megőrizni magyarságukat.

A tatai megemlékezésen először Méri Szabolcs mondott beszédet. Szőgyén polgármestere úgy fogalmazott: A kitelepítésről évtizedekig nem volt szabad beszélni, a szlovák társadalom és politika részéről még most is a hallgatás és a tagadás a jellemző. Mi, felvidéki magyarok azóta is csak elzárkózást tapasztalunk tőlük, még a gesztusok szintjén is mereven elzárkóznak. Teszik ezt azért, mert a hivatalok még ma is a háború utáni jogfosztó rendeletekre hivatkozva állapítják meg a tulajdonjogokat. Sajnos a szlovák politikum most is biztonságpolitikai kockázatként tekint ránk, felvidéki magyarokra, s bűnösnek tartanak minket azért, mert magyarnak születtünk.

Méri Szabolcs Szőgyén polgármestere mondott beszédet.

2015. június 4-én Tata Önkormányzata Vígh Gábor szőgyéni polgármester Szőgyén Önkormányzatának segítő közreműködésével, Baracska Árpád és Smidt Róbert munkájával, keresztet állítottak Tatán, majd később, de még 2015-ben Szőgyénben is a Felvidékről, 1947-48-ban elűzöttek szenvedéseire emlékezve. Ezt követően, 2015. júliusában Szőgyén Önkormányzata felavatta a tatai kereszt ikerpárját Szőgyénben.

Michl József Tata polgármestere

Michl József, Tata polgármestere elmondta: "Hálás szívvel köszönjük azt, hogy egy olyan barátságot köthetettünk Szőgyénnel, amely nem merül ki a protokolláris eseményekben, hanem sokkal mélyebb üzenetet hordozó találkozásokban és emberi kapcsolatokban mélyül el, emlékezésre sarkallva, lehetőséget adva arra, hogy erőt merítsünk. A családi otthonok elhagyását kikényszerítő intézkedés már önmagában is elegendő volna ahhoz, hogy súlyos ítéletet mondjuk a kitelepítésről döntést hozók felett. De nemcsak erről volt szó, hanem a közösségek szétrobbantásáról, a szorgos munkával megteremtett vagyonok elkobzásairól, a kitelepítettek életének derékba töréséről. Éppen ezért nem hagyhatjuk abba az emlékezést, és nem hagyhatjuk senkinek soha elfeledni mindazt, ami megtörtént. Hálával gondolunk mindazokra, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a tatai megemlékezést évről-évre megrendezhessük. Azt üzenjük a világnak, hogy az egyetlen esélyünk az, ha mi emberek egymásba kapaszkodunk, s így együtt elérjük a békességet a világunkban."

Tata önkormányzata nevében (b) Michl József, Purgel Zoltán alpolgármester és dr. Horváth József jegyző helyezte el a megemlékezés virágait.

A Mindszenty téren lezajlott emlékezést koszorúzás zárta, amelyen a két település, Tata és Szőgyén előljárói, intézményeinek képviselői, szervezetek helyezték el a megemlékezés virágait. A városházán Orosz Örs: „Szoborsorsaink” című könyvét mutatta be maga a szerző. A megemlékezésen közreműködött Berényi Kornélia, Solecki Szilárd, Tóth Izabella és a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola diákjai.