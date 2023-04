Megközelíti a 45 millió forintot az elmúlt időszaki fejlesztések és beszerzések összege Magyarkeresztúron. Mint azt Kovácsné Kálmán Gyöngyi polgármestertől megtudtuk, több átadót is tartottak, köztük van a felújított közösségi tér, melyre 24,7 millió forintot nyertek. Az épület két helyi civil szervezetnek is helyet ad, az egyik az önkéntes tűzoltó-egyesület, a másik az önkéntes polgárőr-egyesületük.

– Elkészült a temetőkerítés is, erre közel 5 millió forintot nyertünk a Magyar Falu Programban – jegyezte meg a községvezető. Még egy újítás is a közösséget szolgálja a jövőben, szintén e programban indultak sikerrel, és ítéltek meg az önkormányzatnak mintegy 15 millió forintot, amiből új falubuszt szereztek be és állítottak szolgálatba.

Fotó: Szele Balazs