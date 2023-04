A képviselő-testület március 29-én, szerdán döntött arról, hogy idén is kinyitnak a Fényesen a medencék. Ugyanakkor felkérték a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatóját, Berczelly Attilát, hogy készítse el a strandfürdő 2023. évi üzemeltetésének költségvetését. A fürdőben két medence nyit majd meg: az amorf és a pancsoló.

A testületi ülésen Boglári Zoltán és Horváthy Lóránt képviselők is felszólaltak a fürdő megnyitása mellett, még ha az többletköltségeket is jelent a városnak. Utóbbi arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fényes Fürdőhöz több szolgáltatása is kapcsolódik a városnak, köztük a tanösvény és a Fényes Források.

Michl József polgármester pedig arról beszélt, hogy az előzetes kalkulációk szerint bruttó 70 millió forint körüli összeg lehet a medencék üzemeltetése, ehhez a fürdő mintegy 31 millió forint bevételt termel. A városvezető elmondta, hogy Tata költségvetése jelenleg is tartalmaz 11 millió forintot a fürdő üzemeltetésére. A polgármester úgy gondolja, hogy a fennmaradó összeget kitermelik a szálláshelyek, ahol a fürdőbe érkező látogatók megszállnak.

– Kötelező feladatnak érzem, hogy az itt élők számára biztosítsuk, hogy medencés, szép, tiszta körülmények között fürödhessenek. Bár több környező településen is úgy döntöttek, hogy nem nyitják meg a strandot, mi úgy véljük, hogy ebben a nehéz helyzetben is szükségünk van rá – szögezte le a polgármester.

A márciusi témák sorában az egészségügyi alapellátás is szerepelt. Ezzel kapcsolatban három pontban is szavaztak a képviselők, akik tájékoztatást kaptak a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény tevékenységéről, a járóbeteg-szakellátás helyzetéről, valamint a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról. Az ügyeleti változások még idén várhatók, az ellátás átkerül a mentőszolgálathoz, azt tehát nem az önkormányzat, illetve a kistérség szervezi majd, ennek pontos időpontját egyelőre azonban nem tudni.

Időközben zajlik a tatabányai Szent Borbála Kórház jelentős fejlesztése, emiatt a tatai kórházban megszűnik a rehabilitációs ellátás, várhatóan még ebben az évben átköltözik a megyeszékhelyre.

– Most az a feladat, hogy kitaláljuk, mi legyen a folytatás a helyi kórházunkkal. Szeretnénk egy komoly felújítást követően újra jó hasznát venni az épületnek. Azt javasoltuk, hogy a súlyos, végstádiumban lévő betegeknek adjon majd helyet a régi épület – említette meg a városvezető.

A napirendi pontok között szerepelt egyebek mellett a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár működtetésének átszervezése. Michl József ezzel kapcsolatban elmondta, hamarosan megnyitja kapuit a Magyary Zoltán Tudásközpont és az új városi könyvtár. A képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a Tatai Rend-ház Kft. nonprofit kft.-vé alakul, így alkalmassá válik arra, hogy ősztől az új könyvtár fenntartási és működtetési feladatait ellássa. A Kastély tér fejlesztésével kapcsolatban is döntést hoztak. A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) megkezdte a rendezvényeknek is helyszínt biztosító, kastély előtti terület újratervezését. A területre, mely az állam tulajdonában van, az önkormányzatnak használati jog van bejegyezve. Az önkormányzatnak is van ott egy területe, a Bláthy-iskolával szemben lévő kis parkrész, amit a város szintén bevonna a fejlesztésbe. Tárgyaltak arról, hogy a tér mellett lévő, volt fedeles lovarda tulajdonosa szeretné a jelenleg leromlott állapotú lovarda ingatlanát megújítani, és részben szálláshelyként, részben közösségi térként hasznosítani.

Döntés született a városképi jelentőségű épületek felújításának támogatásáról is. A képviselői kérdések között felmerült a kastélyokról szóló törvénytervezet is. Michl József ezzel kapcsolatban a sajtótájékoztatón elmondta: – A napokban egy törvénytervezet részletei jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy egyes felújított kastélyok, köztük a tatai üzemeltetése hogyan változhat meg a jövőben. Fontos leszögezni, hogy erről egyelőre nem született döntés, ez csupán tervezet. Amennyiben a tervezett változás bekövetkezne, Tatának először kell fellépnie, és bejelenteni, hogy az önkormányzat szívesen vállalná a kastély üzemeltetését. A tervezet szövegében most az szerepel, hogy tíz éven keresztül az állami finanszírozás megmaradna. Azt viszont biztosan nem tudjuk vállalni, hogy a megkezdett felújítást befejezzük, ami 5–6 milliárd forintos költséget jelent.