Jelenleg a régióban élők 15 percen belül nem jutnak a legmagasabb felkészültséget jelentő mentőhelikopteres mentéshez. Ezért az egyesület szakmai partnerével, a TrustAir Aviation Kft.-vel részben hiánypótló, részben előremutató légimentési szolgáltatást szeretne indítani Északnyugat-Magyarországon. Az induláshoz és finanszírozáshoz azonban társadalmi összefogás szükséges.

A mentési kérdés szakmai oldalról egyszerűen megközelíthető. A sérülthöz mindig a megfelelő kompetenciával rendelkező mentőerőt kell küldeni. Ez egy súlyos balesetnél, infarktusnál, agyvérzésnél a legmagasabbat feltételezi

– elemezte a helyzetet dr. Túri Péter, a SkyCU Légimentő és Légi Betegszállító Egyesület elnöke.

Dr. Túri Péter, a SkyCU Légimentő és Légi Betegszállító Egyesület elnöke bízik a sikerben. Fotó: Barki Andrea

– Ma Magyarországon, de Európában is a mentőhelikopter a megoldás. A sérültnek 15 percen belül megfelelő segítséget kell kapnia és egy órán belül a végleges ellátást nyújtó helyre kell kerülnie. Ha az északnyugati térséget nézzük, a közel nyolcszázezer itt élő és az M1-es autópályán közlekedők sem jutnak tizenöt percen belül mentőhelikopteres segítséghez, hiszen jelenleg Budapesten, Sármelléken, Balatonfüreden van légimentőbázis, ahonnan ennyi idő alatt nem érnek ide. A sármelléki légimentőbázist ráadásul Marcaliba helyezik át, már zajlik az építkezés. Ez körülbelül tíz perccel növeli meg a helikopter ide jutását. Ezért gondoljuk, hogy kezdeményezésünk szakmai megalapozottsága megkérdőjelezhetetlen – mondta dr. Túri Péter a közgyűlés után, majd arról is beszélt, hogy a mai magyar állami légimentés kapacitása, a helikopterek darabszáma nem teszi lehetővé egy újabb bázis nyitását. Jelenleg ugyanis hét bázisról kilenc helikopterrel üzemel a légimentés, így az északnyugati fehér folt megszüntetésére nincs kapacitás.

– Cégünk, a TrustAir Avia­tion alapvetően nemzetközi légi betegszállítással foglalkozik péri központtal. Nyolc éve ott a bázisunk, ott vannak a gépeink. 2021-ben a légimentés és légi betegszállítás területén dolgozó szakemberek és civilek egy nonprofit egyesületet alakítottak. A SkyCU Légimentő és Légi Betegszállító Egyesület célja többek között a légimentés támogatása és fejlesztése. Nehéz, rögös az út, amelyen elindultunk. Egy közösségi finanszírozáson alapuló légimentést szeretnénk megvalósítani. Vannak erre példák a világban. Ausztriában, Svájcban, Luxemburgban, Angliában, Németországban hasonló módon működik a légimentés. Azt gondoljuk, hogy így tudjuk megvalósítani az ötletet ebben a régióban is. Hazánkban is van arra példa, hogy az állami mentést civil szervezetek támogatják és segítik: a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány gyerekmentő rohamkocsija, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány mentőorvosi kocsija itt Győrben is, a Máltai Szeretetszolgálat rohamkocsija Budapesten – emlékeztetett rá az elnök.

A vármegyei közgyűlés a támogató nyilatkozat aláírásával a kezdeményezés mellé ált. Mi történik ezután?

– A párbeszédünk a megyé­vel több mint egy éve kezdődött. A közgyűlésen személyesen kértem a képviselőket, hívják fel rá a figyelmet, vigyék a hírét a kezdeményezésnek, hogy együttműködési, támogatási szerződéseket tudjunk kötni.

A rendszer stabil, hónapról hónapra történő fenntartásához havi 100–120 ezer euró szükséges.

Ez a SkyCU-tagok által befizetett egyéni támogatói összegekből és részben a légimentés mellett elkötelezett cégek támogatásával finanszírozható. Ha megvannak a szükséges összeghez a támogatói nyilatkozatok, fel tudjuk készíteni a mentőhelikoptert, a személyzetét munkára, és kezdődhet a három hónapos próbafolyamat. Nagyon bízunk abban, hogy így gyors mentéshez juthatnak az itt élők – bízik a megvalósulásban dr. Túri Péter.