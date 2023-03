Első napirendi pontként Kiss Zoltán ezredes, a város rendőrkapitánya számolt be Csorna 2022-es közbiztonsági helyzetéről. Adatokat sorolt, melyekből kiderült, hogy tavalyi az elmúlt évek legeredményesebb évét zárták. Komoly bűnesetek nem fordultak elő a településen, és rablás is csak egy történt. Elkövetőjét 24 órán belül elfogták a rendőrök. Kiss ezredes szólt a gyorsforgalmi utak "adta" feladatokról és ismertette a migrációval kapcsolatos rendőri teendőket.



Az ülésen ott volt dr. Varga Péter dandártábornok, vármegyénk rendőrkapitánya is, aki a "nyugalom szigetének" nevezte Csornát.

Fotós: Cs. Kovács Attila

Szó volt az ülésen a helyi temetők üzemeltetéséről, a Jószív kft. számolt be tevékenységéről. A testület elfogadta a cég által javasolt díjemelést, amire legutóbb 2020-ban volt példa. Major András alpolgármester felhívta a kft. figyelmét a temetők gyakoribb kaszálására, illetve a hulladéktárolók sűrűbb ürítésére.

Több napirend foglalkozott a Csornahő kft.-vel. Előbb a távhő díjával kapcsolatban döntöttek. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondta: a távhőszolgáltatás díja hatósági áras, magasabb szintű rendeletek szabályozzák. Az elmúlt hónapokban kétszer is módosította a képviselő-testület a szolgáltatását árát, a "központi rendelkezésekhez" igazítva. Most viszont arról döntöttek, hogy ezentúl a díj automatikusan kövesse az előírt mértéket és mindig az aktuális hatósági ár legyen érvényes Csornán is.

A Csornahő tavalyi tevékenységéről, eredményeiről is szó volt. Szántó Lajos ügyvezető kiegészítésében kifejtette: a 2022-es év az energiagazdálkodás szempontjából tervezhetetlen volt az energiaárak változásai miatt. Gyakran kellett gyors döntéseket hozni az adott helyzetekhez igazodva, hogy az ellátás zavartalan legyen. Az eredmények azonban jelentősen meghaladták a várakozásokat. Ez köszönhető a magasabb hőáraknak, ugyanakkor a földgáz felhasználás csökkent.

A leköszönő igazgató az ülésen megköszönte az elmúlt tíz évben kapott bizalmat és a jó együttműködést az önkormányzattal. "Példaértékű volt az együttműködés a Csornahő és a városvezetés között. A település érdekeiért dolgoztunk együtt, mindig korrekt kapcsolatban"-jegyezte meg Szántó Lajos.

A továbbiakban megválasztották a kft. új ügyvezető igazgatóját. Két pályázó volt, közülük Bertha Zoltánt választotta a képviselő-testület. Az új igazgató a társaság üzemvezetőjeként dolgozott eddig, korábban pedig a Pannon-Víz zrt. csornai üzemmérnökségét vezette.

"A szolgáltatás fenntartása, valamint a gazdasági stabilitás megőrzése az elsődleges cél a kialakult nehéz energiagazdálkodási helyzetben. Szeretném a műszaki színvonalat a lehetőségekhez képest javítani, illetve a fogyasztókkal fenntartott kapcsolatot erősíteni. Szintén a lehetőségekhez mérten a hálózat bővítése is szerepel az elképzeléseim között, új felhasználók csatlakozásával" - beszélt új feladatairól Bertha Zoltán.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester az önkormányzat és a város nevében megköszönte Szántó Lajos munkáját és ajándékot adott át neki.

Fotós: Cs.Kovács Attila

A továbbiakban elfogadták a Csorna-Projekt kft. idei üzleti tervét, a csornai Sportegyesület 2022-re vonatkozó beszámolóját, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió tájékoztatóját az Új Esély Központ működéséről.

A képviselők döntöttek arról is, hogy értékesítésre hirdetik meg a város vonyarcvashegyi üdülőjét. Határoztak a városi civil alap-pályázat kiírásáról, és megbízták a Csorna-Projekt kft.-t a barnamezős beruházásként a Soproni úton épített szolgáltató ház működtetésével.