- Harcolunk az osztrákokkal a határok szabad átjárásának biztosításáért. Burgenland tartomány egyoldalúan, rendkívül udvariatlanul és hirtelen lezárt több határátkelőt. Ágfalva és Somfalva között az osztrák település már korábban korlátozta az átmenő forgalmat, most ezt akarják tovább szigorítani. A Szentmargitbányára (St.Margarethen) vezető úton viszont teljesen új ötlet a korlátozás, ami gyakorlatilag lezárást jelent. Ez rendkívül problémás, mert az út bővítésére az Ausztria-Magyarország Interreg Program Monitoring Bizottságában szavaztuk meg a pénzt az osztrák partnerekkel közösen, egyhangúlag. Az európai uniós forrás elnyerésének a feltétele az volt, hogy az alacsonyabb rendű utak korszerűsítésével biztosítsuk az európai törzshálózat jobb elérését a határtérségben. Most Burgenland ezt az utat zárta el a forgalom elől, s ha a helyzet így marad, még az is előfordulhat, hogy mindkét országnak vissza kell fizetnie a támogatás összegét - vázolta Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat elnöke a hét eleji kismartoni találkozó egyik súlyos témáját.

A magyar küldöttség a Heinrich Dorner tartományi közlekedésért felelős tanácsos által vezetett osztrák delegációnak mondta el követeléseit. A munkacsoport ülésén részt vett Kiss-Parciu Péter, a külügyminisztérium helyettes államtitkára, minisztériumi szakértők, valamint Farkas Ciprián is. Sopron polgármestere úgy fogalmazott:

A soproniakat hátrányosan érintő osztrák intézkedések ügyében mielőbb megoldást kell találnunk. Azért dolgozunk, hogy a soproniak érdekei ne sérüljenek.

- Felháborító az osztrák hozzáállás és a módszer is. Nem egészen egy éve Heinrich Dornerrel abban állapodtunk meg, hogy közös közlekedési munkacsoport felállításával segítjük annak a negyvenezer magyar ingázó munkavállalónak a helyzetét, akik Ausztria gazdasága számára nélkülözhetetlenek, most pedig minden előzetes egyeztetés nélkül ez történik - mondta indulatosan Németh Zoltán.

Németh Zoltán, Kiss-Parciu Péter és Farkas Ciprián a magyar munkavállalók érdekeit képviselte.

- Korábban már kértük, hogy a 2024-re a határig megépülő M85-ös gyorsforgalmi úthoz osztrák oldalról építsék meg az összeköttetést az A3-as autópályáig. Szemtől-szemben ezt az elképzelést a burgenlandiak általában támogatják, de a valóságban nem tesznek érte. Azt mondják, az autópálya építés szövetségi hatáskör, ott pedig a közlekedési tárca vezetője "nem szereti" a közúti közlekedést. Egyszerűen, nem akarnak autópálya összeköttetést! - mondta ki a vármegyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, pedig ha megfelelő kapacitás jönne létre a nagy határátkelőn, akkor a kicsiken magától mérséklődne a forgalom. Szerinte azért is nehéz egyeztetni az osztrákokkal, mert szóban együttműködőek, a gyakorlatban viszont erőszakosak és a jogsértő megoldásoktól sem riadnak vissza.

- A céljukat sem lehet érteni. Ausztria hamar megsínylené, ha a magyar munkavállalók hirtelen kivonulnának. Kell a magyar munkaerő, de ne tudjon könnyen eljutni hozzájuk. A falvak panaszkodnak a nagy forgalomra, de nem akarják, hogy megépüljön az az út, ami a települések elkerülésével elvezetné a forgalmat. Fejlesztünk egy utat közösen, aztán lezárják a forgalom elől! Ki érti ezt? Én biztosan nem, de bízom a józan észben - folytatta Németh Zoltán. - És persze az európai jogban, amely szerint a schengeni kódex 24. cikke szerint a szabad átjárást biztosítani kell, az akadályokat fel kell számolni. Ugyan itt nem konkrétan a határt zárták le, de a határ közvetlen közelében kitett korlátozó tábla nem teszi lehetővé, hogy az útra ráhajtsanak, elágazási lehetőség pedig a határ után nincs, így ez a határforgalom jogellenes korlátozását jelenti - tette hozzá. Azt is elmondta, a mostani tárgyaláson elhangzottak figyelembevételével készítik majd elő a magyar külügyminiszter és a burgenlandi tartományfőnök közötti egyeztetést.