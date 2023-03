Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében kiemelte: az egyházi oktatási intézmények fejlesztésének célja, hogy olyan fiatalokat neveljenek, akik felnőttkorukban is bírják a nehézségeket, akik a családot, a nemzetet, a hazát és Istent is szeretik. Továbbá örömét fejezte ki, hogy az óvoda megépülése után az iskola is bővült.

A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolát és Óvodát legutóbb 600 millió forintos beruházással 2021-ben bővítették egy kétszintes, 628 négyzetméteres épületrésszel, ahol három csoportszoba mellett tornaszoba kapott helyet. Az intézménybe 308 iskolás és 75 óvodás jár.

Radziwonné Vörös Zsuzsanna intézményvezető tájékoztatása szerint a tornatermet a belső udvarban építették fel, és összekötötték az iskolaépülettel. A csarnok kétszintes, a pálya alkalmas kézi-, kosár- és röplabda játszásához, illetve a mobil térelválasztó ponyvával három részre osztható. Tartoznak hozzá öltözők, szociális és egyéb kiszolgálóhelyiségek is.

A nemzeti színű szalagot Soltész Miklós államtitkár és Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vágta át. Fotó: Tóth Anikó

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a fejlesztés az iskola fennállásának 25. évfordulójára készült el. Komáromban korábban is működött egyházi fenntartású iskola, ami az államosítást követően megszűnt. Az intézmény 1997-ben került újra egyházi fenntartásba.

„A katolikus iskola újjáépítése Komáromban jelképezi azokat a törekvéseket, amelyekkel az egyházak a kitaszítottság után újra részt vállalnak az évszázadokon át ellátott feladatokból, építve keresztény országunkat” – hangsúlyozta a kormánybiztos.

A résztvevőket dr. Kancz Csaba főispán és dr. Molnár Attila polgármester is köszöntötte, végezetül a gyerekek műsora után az épületet és használóit Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldotta meg.