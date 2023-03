25 autóval oltották a lángokat

A kisalfold.hu-nak dr. Németh Ramóna tűzoltó főtőrzsőrmester, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy a tűz oltásában 53 hivatásos tűzoltó 18 autóval, és 7 önkéntes tűzoltó egyesület 7 autóval vett részt. A tűz keletkezéséről csak a tűzvizsgálat lezárását követően tudnak pontos információt nyújtani, de mint mondta, vélhetően az osztrák oldalról terjedt át a magyar területekre.

15:15 - A tűzoltók eloltották a lángokat Fertőrákos külterületén, ahol nagy területen, mintegy két és fél négyzetkilométeren égett a nádas a Fertő-tó partján.

A soproni, a csornai, a kapuvári, a sopronkövesdi, a sárvári, a szombathelyi, a győri és a lébényi hivatásos, valamint a fertőrákosi, a nagylózsi, a hegykői, a sopronhorpácsi, az osli, a völcseji, a nagycenki és a peresztegi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoztak a tűz megfékezésén. Az egységek lánggal égést már nem tapasztalnak, az utómunkálatok közben folyamatosan átvizsgálják a területet - közölte a katasztrófavédelem.

13:16 - Körülhatárolták a lángokat a tűzoltók Fertőrákos térségében

A tűzoltók körülhatárolták a lángokat Fertőrákos külterületén, ahol nagy területen égett a nádas a Fertő-tó partján. A tűz mintegy két és fél négyzetkilométernyi területet érintett - közölte a katasztrófavédelem.

13:00 - Magyar bajtársaiknak is köszönetet mondtak az osztrák tűzoltók

Posztjukban leírják, hogy kedden, 22:50-kor riasztották őket a szeméttelephez, ahol akkor már erős tűzzel kellett szembenézniük. Ott györs közbelépésüknek köszönhetően azt meg tudták akadályozni, hogy az épületre is átterjedjenek a lángok. Azonban az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt a nádasban, ahol a tűzoltók nem tudták megközelíteni. Egy hernyótalpas nádvágógépen juttattak vizet a területre, erről tudták folytatni az oltást. Beszámolójuk szerint, hajnali fél háromkor gyorsan terjedtek a lángok a magyar határ felé, nem sokkal később pedig már több száz méteren égett a magyarországi nádas.

A kora reggeli órákban az osztrák oldalon csökkent a tűz intezitása, így ott meg tudták kezdeni az oltást. A magyar oldalon tovább égett, és a tűz már a fertőrákosi kikötőhöz közelített. Bejegyzésüket azzal zárják a mörbischi tűzoltók, hogy köszönetet mondanak minden segítségért - munkagépek, szendvicsek, kávé - amit kaptak, és a bevetési szervek mellett, kiemelték "magyarországi bajtársaik" kiváló együttműködését.



12:30 - Fertőrákos polgármestere is a helyszínre érkezett - Drónnal is átvizsgálták a területet a tűzoltók

Fertőrákos önkormányzata teával és élelemmel segítette az oltásban résztvevő, éjjel óta talpon lévő tűzoltókat. A délelőtt folyamán Palkovits János polgármester is a helyszínre érkezett.

- Magyar oldalon a tűz leginkább a mintegy nyolcvan hajó befogadására alkalmas virágosmajori kikötőt és a közelében lévő egykori püspöki tehenészetet veszélyeztette. Lakóépületek nem voltak veszélyben. A lángok Fertőmeggyes felől terjedtek át, ott gyulladt ki egy faszerkezetes épület. Az oltást nehezítette az erős szél, a nagy erőkkel kivonuló tűzoltóságnak sikerült megállítani a lángok tovaterjedését, így az Virágosmajornál nem terjedt tovább - mondta a polgármester. Hozzátette a déli órákban a katasztrófavédelem szakemberi drónnal ellenőrizték a területet. Akkor úgy látták, kezdett csendesedni a tűz, már koránt sem jelentett akkora veszélyt, mint hajnalban - mondta Palkovits János.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park szakemberei is a helyszínen vannak, segítik a tűzoltókat a tájékozódásban és felmérik a természeti kárt. A legnagyobb veszélyben a békák vannak, valamint a nyári ludak, hiszen már megkezdték a költést. A füstben több menekülő vaddisznót és más állatot is lehetett látni.

11:40 - Nem jutnak közel a szerkocsikkal, fecskendőkkel

Információink szerint, a tűzoltók nem tudják az autókkal megközelíteni a tüzet, így vízzel nem is tudnak oltani, csak kézi eszközökkel tudják felvenni a harcot a lángokkal szemben.