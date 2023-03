Pontosan két hete, március 1-jén Ausztriában, Sásony (Winden am See) és a Fertő-tó között okozott óriási tüzet a nádasban egy kigyulladt nádarató kombájn. Akkor szintén erős szél nehezítette az oltást, amelyen 13 tűzoltóság dolgozik 26 járművel és körülbelül 120 tőzoltóval és öt tűzoltó helikoptert is bevetettek.