Vidék a városban – ezzel a mottóval és egyben szemlélettel ünnepli idén várossá avatásának tizedik évfordulóját Lébény.

– A városi cím egy megkülönböztető jelzés: tíz éve már nem ugyanazon a pályán mozgunk, más szemmel nézzük a pályázatokat. Igazából presztízskérdés volt ez a rang, melynek gyümölcseit talán majd utódaink élvezhetik évtizedek múltán – kezdi beszélgetésünket Kovács Gábor lébényi polgármester, aki mint mondja, maradtak továbbra is vidék a városban. A falusias életmódhoz igyekeznek városias infrastruktúrát teremteni.

– Egy ilyen kisvárosnak, mint amilyen Lébény is, zöldnek, parkosnak, levegősnek kell lennie. A közintézményeink méretarányosan kihasználtak, stabil gyermeklétszámmal. Az igénybe vehető szolgáltatásaink magas színvonalúak, ezt az egyensúlyt továbbra is szeretnénk megtartani – húzza alá a városvezető.

Míg korábban a környezetvédelemre vagy az egészséges életmódra építették fel a programokat, úgy idén a hangsúly a tízéves jubileumon lesz. Március 10-én gazdafórumot szerveznek, de lesz bohém est karibi hangulatban, június utolsó szombatján városnap, utóbbin a helyi szervezetek aktivitására is számítanak. Több kihívás is indult a bűvös tízes szám jegyében, melyeket szintén alkalmanként bemutatunk. A gyermekes családokat játékra is hívják: pontgyűjtő kártyával majd ajándékokat nyerhetnek.

A jubileumra sok érdekességgel, programmal is készülnek.

Fotós: Kerekes istván

A város idei kasszájába is betekintettünk: 2023-ban 1,151 milliárd forintból gazdálkodik Lébény.

– Február 23-án fogadtuk el az idei büdzsét. Az állam többet von el idén, mint tavaly. Így például a szolidaritási hozzájárulás a tavalyi 41 millióról 83 millióra emelkedett – hangsúlyozza Kovács Gábor.

– Folytatjuk az építési telkek kialakítását a Kormos utcában: 103 millió forintból vásárolunk területet és közművesítünk. 182 millió forintot nyertünk a külterületi utak felújítására. A TOP Plusz Élhető települések pályázatán 166 millió forintot ítéltek meg önkormányzatunknak, amiből a közösségi ház belső felújítása történik meg és a város több, problémás pontján a belvízelvezető rendszert korszerűsítjük. A piacunk kialakítására az Iskola utcában 80 millió forintot nyertünk – sorolja a polgármester.

A helyi önkormányzat saját forrásból tervezi az idősek napközi otthona belső tereinek felújítását: a nyílászárók, a fűtési rendszer korszerűsítése mellett a burkolatok is megújulnak 13 millió forintból.