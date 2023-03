Az eseményen dr. Szálasy László a Környezetvédelmi Bizottsága elnöke köszöntötte a résztvevőket. Pintér Szabolcs a Győr-Szol Zrt. szúnyoggyérítésért felelős munkatársa tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a három évvel ezelőtt elkezdődött munkához, egyre többen csatlakoznak. Jelenleg 16 település működik együtt a vérszívók elleni harcban, de folyamatban van még további 5 önkormányzat csatlakozása. Ez azért is fontos, mert a szúnyog invázió nem áll meg a települések határán.

Magyarországon a biológiai és kémiai gyérítés már évtizedek óta elérhető. A légi védekezés a repülő szúnyogot irtja ki, a biológiai pedig a vízben élő szúnyoglárvát, azaz megakadályozza, hogy a szúnyog kikeljen. Az egyszerűbb megoldás a kémiai gyérítés volt, ezért a biológiai háttérbe szorult, bár minden engedéllyel rendelkezett. Nehézkes volt a szer megfelelő helyre juttatása. Fel kell mérni, hol vannak azok a vizes élőhelyek, ahonnan a szúnyogok kikelnek. Ez több éves kutatómunka, ami után jöhet a biológiai szúnyog gyérítés. Ez történhet levegőből és földről is, hasonlóan, mint ahogy korábban a kémiai is történt, ám a levegőből történő kémiai védekezésre a különböző európai uniós rendeletek módosulása miatt már nincs lehetőség. A földi kémiai lehet a ködös, vagy a most már előtérbe került ULV eljárás, ami apró cseppekben juttatja ki az irtószert hő hozzáadása nélkül.

– A megbeszélésen a biológiai, a nem méreggel történő, természetbarát, nagyon régóta elérhető, ám nem nagyon ismert eljárásról esett szó

– mondta el lapunk kérdésére Pintér Szabolcs, a program koordinálója.

– Három évvel ezelőtt több település csatlakozott Győrhöz, tavaly még néhányan és ez évben ismét több önkormányzat jelezte, hogy szeretne velünk tartani a szúnyogok elleni védekezésben. Ezzel szinte a győri járás egésze csatlakozott ehhez a módszerhez, mintegy egymást is védve. Akik már igénybe vették a biológiai gyérítést, azoknak a vegyi eljárásból lényegesen kevesebbre volt szükségük. Igaz, az elmúlt években közrejátszott ebben a száraz időjárás is. Ettől függetlenül a biológiai védekezés sokkal kevesebb anyagi és környezeti terheléssel jár. Jelenleg nem indokolt a légi biológiai védekezés, mert nincsenek olyan területek, amit ne lehetne elérni földről. A földi védekezés esetében ténylegesen oda jut a szer, ahol szükség van rá. Az idén Győrben csak és kizárólag földi biológiai és földi kémiai szúnyoggyérítés várható.

–A szakemberek hiába irtják a levegőben és a közterületeken, a kertben nevelkedő vérszívók ellen mindenkinek tenni kell. Magánterületen mindenkinek kötelessége a rágcsálók, a kártevők elleni védekezés, és ide tartozik a szúnyog elleni is. Ezért fontos, hogy a saját területén mindenki ügyeljen arra, hogy ne legyenek pangó vizek, ne szaporodjanak el a lárvák. Takarni kell a csapadékvíz gyűjtőket, elvezetni a pangó árkokat.