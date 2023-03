A rendezvény megnyitóján Muzslai László, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka köszöntötte a résztvevőket, elmondta, hogy a tatabányai tűzoltósághoz tartozó, elsődleges működési területen lévő 28 településen 15 önkéntes tűzoltó-egyesület teljesít szolgálatot, magas fokú szakmai végzettséggel végzik feladataikat. Így mondhatjuk, a szomszédban van a segítség, ha baj van. Az is fontos, hogy országos versenyeket is magas színvonalon tudnak megrendezni. Igó István, Vértessomló polgármestere köszöntőjében azt emelte ki, hogy a településen komoly hagyománya van az önkéntes tűzoltóságnak, hiszen idén 110 éves az egyesület, és az elmúlt évekhez rengeteg emlék, verseny és történet fűződik. Külön örömét fejezte ki, hogy feladataik mellett jut még idejük és energiájuk a versenyzésre is.

Schäffer László, a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) Tűzoltóverseny Bizottságának vezetője, a Vértessomlói ÖTE elnöke mindkét szervezet nevében köszöntötte a jelenlévőket és örömmel konstatálta, hogy már tizedik alkalommal rendezik meg ezt a versenyt. Schäffer László vetette fel, hogy Magyarországon is szervezhetnének hasonló, Ausztriában már régóta honos szakmai szerelőversenyt. Az MTSZ befogadta a rendezvényt a munkatervébe, amit 2015-től évente változó helyszíneken rendeznek meg egységes feladatok, szabályok szerint. A feladatok között kismotorfecskendő-, szívótömlő-szerelés szerepel, amelyeket a csapatok 5–5 fővel hajtanak végre. A versenybírák a futam ideje mellett azt is értékelték, hogy minden megfelelt-e a szabályzatnak, ebben videóbíró is segítette a munkájukat. Laikus számára talán nem teljesen érthető a kötelező „alakiság”. Katasztrófánál, mentésnél a legfontosabb a gyorsaság mellett a fegyelem!

Hat óra alatt 26-szor hangzottak el a „Kismotorfecskendőt szerelj! Vízszerzés a patakból, mindkét raj előre!” vezényszavak. A csapatok között öt forduló alatt dőlt el a végső sorrend. Előfordult, hogy mindkét pályán somlói raj szerelt. A díjakat a csapatok képviselői az eredményhirdetéskor Dobson Tibortól, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől és Ágoston Gábortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnökétől vehették át.

A férfiaknál a Vértessomló ÖTE férfi I. csapata szerezte meg a győztesnek járó serleget, a második Abasár, harmadik Békéssámson lett. A vendéglátók II-es csapata a negyedik helyen zárt.

A fordulók során elért legjobb időért járó két vándordíjat is a vértessomlóiak vehették át. A kötözőverseny legjobbja a hölgyeknél a vértessomlói Czakó Adrienn, míg a férfiaknál a szintén somlói Egri Benjámin lett.

A vértessomlói önkéntes tűzoltók taroltak a hét végi versenyen, a nők és a férfiak is az első helyen végeztek.



Eredmények

Aranyérem: Vértessomlói ÖTE, női II. A csapat tagjai: Ruckenb- rot-Bőhm Lívia, Kovács-Králl Enikő, Menoni Zorka, Szvath Natália, Krüpl Eszter; Vértessomlói ÖTE, férfi I. Vándordíj: Szabó Gellért, Egri Benjámin, Kacz Lajos, Geijer Szabolcs, Éliás Péter. Bronzérem: Vértessomlói ÖTE, női I. Vándordíj: Czakó Adrienn, Czakó Orsolya, Juhász Anna Beáta, Rácz Adrien, Zippenfenig Nikoletta.