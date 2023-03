Tizenegy éve nincs Malév, de bevallom, gyakran eszembe jut a kékre festett farkú, nemzeti csíkokkal díszített repülők látványa. Szerintem így lehet ezzel minden harmincéves vagy annál idősebb magyar, akinek volt valaha kapcsolata a légitársasággal. Némely reklámjuk dallama ma is a fülemben cseng, és mint a címben olvasható, a szlogenjükre szintén emlékszem.

Az első repülési élményemet is a Malévnek köszönhetem még a hetvenes évek végén. Budapestről Konstancába repültünk egy TU–134-essel, ami műszaki hiba miatt leszállásra kényszerült Bukarestben. Nesze neked, első utazó! De azonkívül, hogy ezt közölte velünk a stewardess, semmi rosszat nem érzékeltünk az egészből, ugyanezzel a géppel folytattuk az utunkat a román tengerparti városba. A Malév 2012-es csődje óta nekünk nincs „saját” légitársaságunk. Sólyom néven ugyan évekkel ezelőtt volt egy próbálkozás, de ez úgy halt a hamvába, hogy ilyen néven – menetrend szerint – egyetlen gép sem emelkedett a magasba.

Egy tegnapi hír szerint a német Lufthansa arra készül, hogy felvásárolja az olasz ITA Airways légitársaságot. Ez az a cég, amely megörökölte az Alitalia járatait annak 2021-es csődje után. Az új tulajdonos a vállalat nevében valószínű, visszahozza az Alitalia márkanevet, mert az olaszok szeretik azt és ez a név értékesebb is a világpiacon. A Lufthansánál fókuszba került még a TAP is, a portugál kormány ugyanis el akarja adni legalább a felét a nemzeti légitársaságnak.

Nekünk ugyan nincs mit eladni, de valaki újra szárnyakat adhatna vágyainknak: feltámaszthatná a patinás Malévet.



