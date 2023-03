A szanyi Szent Kereszt megtalálása templomban van egy festmény, mindjárt a bejárattól jobbra. Zarándokokat ábrázol, akik zászlók alatt imádkoznak papjukkal, felettük Szűz Mária látható a gyermek Jézussal az ölében. A falubeliek közül is kevesen tudják, hogy a kép őseik arcvonásait örökíti meg, hiszen a vásznon szanyi zarándokok szerepelnek. Az alkotás 1963-ban került a faluba, amikor a templom felújítását követő szentelést tartották. Addig Sopronban őrizték.

Tóth Imrét, aki a Kisalföld külsős munkatársaként, fotóriportereként is dolgozik, minden érdekli, ami szülőfalujával, Szannyal kapcsolatos. Így megütötte fülét az az információ is, mely a templomi, szanyiakat ábrázoló festményről szólt. Rögtön utánajárt, mi igaz a dologból. Előbb Balázs Lívia néprajzkutató segítségét kérte, aki egy 1969-es, helyi gyűjtés anyagából arra jutott, hogy az olajfestmény 1870 körül készült és azért került a soproni dómtemplomból Szanyba, mert helyieket ábrázol.

A háttérben kivehető a háromtornyú templom, az asszonyok szanyi viseletben vannak.

– Közelebbről is megvizsgáltam a képet és valóban, a háttérben kivehető háromtornyú templomunk és az asszonyok is szanyi viseletben vannak. Vélhetően egy celli búcsúi zarándoklat ragadta meg a festőt – mondta a Kisalföldnek Tóth Imre. A helyi plébánián is érdeklődött és Varga Benedek kántor segítségével kiderült, hogy a képről részletesen beszámol a Historia Domus, azaz a „háztörténet”, az egyházközség kézzel írott krónikája.

1963. november 10-én tartották a templom felújítás utáni szentelését. Az ünnepi szentmisét dr. Brüchner László pápai prelátus, kanonok celebrálta. A Historia Domus úgy emlékezik, hogy „felemelő volt a főpapi mise”, melyen dr. Brüchner László „emlékül egy képet adott a szanyiaknak, melyen a régi imádkozó szanyi nép látható a Rózsafüzér Királynéja előtt és amit eddig a soproni dómban őriztek. Ezt a képet a templombejáratban helyeztük el.” A festmény azóta is ott van.

A festmény ma is az ajtó mellett van a szanyi templomban. Tóth Imre felderítette az alkotás eredetét. Fotók: Cs. K. A.

– Az alakokat nyilván már nem tudjuk beazonosítani, hiszen 150 év telt el azóta, hogy megfestették. Bízom benne, hogy ezek után a szanyiak másként tekintenek a festményre, hiszen őseink egyfajta üzenete a múltból. A községben mindig is vallásos nép élt, akiket a hitük segített át a nehézségeken és a hit erejével tudtak úrrá lenni a bajokon, sorscsapásokon. Ma is kapaszkodónk – fogalmazott Tóth Imre.

A templom 1960-as évek eleji felújításának egyébként érdekessége, hogy maga az akkori pápa, XXIII. János is támogatta. A munkálatokról az egyházfő a szanyi születésű, Rómában tartózkodó Szabó Titusz ferences szerzetestől értesült. Miután hallott a szanyi hívek templommegújító buzgóságáról, úgy döntött, hogy magánvagyonából 90 ezer forinttal segíti a munkálatokat.