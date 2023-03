Kocsis Róbert, a Patent Csoport vezérigazgatója vallja, hogy szülővárosának, amelyhez ezer szállal kötődik, ha cége gazdasági eredményei lehetővé teszik, kötelessége adni.

– A Patentban a ranglétra minden fokát végigjártam, voltam elfogó, csoportvezető, később tulajdonos. A vezérigazgatói székben 2000 óta ülök. Már az alapítók számára is fontos volt a város támogatása. Most, vezetői és tulajdonostársaimmal együtt ezt a hagyományt visszük tovább. Lehetőségeinkhez képest, célunk, hogy minél szélesebb körben segítsünk. Szeretném hinni, hogy a kollégáink számára is pluszmotivációt jelent ez a fajta elköteleződés és példamutatás.

Kocsis Róbert elmondta, legkorábban a sportot kezdte el támogatni, hiszen ő maga is a kajak-kenu csónakházban nőtt fel, s lett válogatott sportoló. Ahogy a cég egyre nőtt, a támogatások körét is ki tudták terjeszteni. Az ETO-s kézilabdás lányok, a vízilabda, a boksz, az atlétika, mellett fontos volt az is, hogy a Lurkó Alapítványon keresztül a rászoruló gyerekeket segítse, vagy kiemelt támogatója legyen a Győrkőcfesztiválnak.

– Büszke vagyok a városnak adott támogatásainkra, ugyanakkor munkatársaink is számíthatnak a segítségünkre, ha nehéz helyzetbe kerülnek. Ez a cég hitvallása, együtt, egymásért dolgozunk, ezzel teremtve alapot arra, hogy másokat is szponzorálhassunk.

A vezérigazgató kiemelte, különösen büszke arra, hogy a Patent Csoport úgy vált Magyarország egyik legnagyobb vagyonvédelmi cégévé, hogy közben megőrizte győri központját.

– Ide köt minket a múlt, a család, a barátság és reményeim szerint a jövő is. A cégben egy fokozatos fiatalítást tervezünk, így mi szépen hátrább lépünk, és hagyjuk, hogy egy új, rendkívül tehetséges és lelkes korosztály vegye át az irányítást. Szeretnénk, hogy ez a vállalat az unokáink számára is olyan örökség legyen, ami a várossal együtt fejlődik és annak elhivatott támogatója marad.

– Nagyon meglepődtem, mikor megtudtam, hogy nekem ítélték a díjat. Hatalmas elismerés, büszke vagyok rá. Viszont fontos elmondanom, a családom és a mögöttem álló munkahelyi csapat nélkül nem kaphattam volna meg – mondta el az elismerés kapcsán a Kisalföldnek Kocsis Róbert, aki a Pro Urbe díjjal járó pénzösszeget a Bartók Kórus Alapítványnak ajánlotta fel.