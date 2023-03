Kistatát egykoron különálló községként tartották számon, ma már Szil település része. Lakói a 18. században nemesek, az Esterházy család tagjai és jobbágyok voltak.

A falunak volt iskolája, külön tanítóval, ahogy bírója is. A főút mellett az emlékezetet erősíti az egykori kistatai temető is, ahol bár 1952-óta nem volt temetés, a mai napig mécsesek jelzik, kijárnak még gondozni a családok a sírokat.

A Pákai testvérektől már megszokhattuk, hogy mindig Kistatához kötődő fejlesztéseken gondolkodnak. Újjáélesztették a Kisboldogasszony napján esedékes kistatai búcsút, mely évről évre több száz embert, helyit és elszármazottat vonz. A találkákat gyűjtésekkel kötik össze, amit hasznos célokra fordítanak. Renoválták a kistatai zászlókat, megújították az adományokból a templom előtti keresztet, a múlt év nagy beruházása volt a már balesetveszélyessé vált templomharang új állványa, és villamosítása, illetve a templom díszvilágítása jelzi az utazónak, hazatért.

- A tervek az idei évre is megvannak. Az előző gyűjtésből maradt még némi pénzünk, ebből szeretnénk a kistatai temetőt rendbe tenni, legalábbis első lépésként a temetői nagykeresztet és környezetét felújítani, és az odavezető utat is rendezni – mondta Pákai Péter, hozzátette - Az önkormányzat a fűnyírást rendszeresen elvégzi a területen, és korábban az itt nyugvók tiszteletére egy emlékművet is állíttattak. Vannak itt még gondozott sírok, édesapám is 4-5 sírt tart rendben. A távlati tervek között szerepel a régi síremlékek megmentése. Kistata Fennmaradásáért Egyesület néven már hivatalos formában is működünk, a sírrendezésre szeretnénk majd pályázni.

Az első ütemű felújítást az idei búcsúra tervezzük, ennél olyan félmilliós költséggel számolunk – mondta Péter.

Aki szeretné támogatni a temető megmentésére tett törekvéseket, szívesen fogadják a felajánlott pénzt az 50433096-10001617-es bankszámlaszámon.

- Vannak felajánlóink, a helyi díszfaiskolától például növényeket és szakmai segítséget kapunk, de a fizikai munkákra is megvannak szerencsére a jelentkezők. A [email protected] e-mail címen örömmel fogadunk minden, a temetővel kapcsolatos információt, legyen az akár egy fotó, vagy visszaemlékezés.