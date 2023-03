A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének és a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének vezetői elhatározták, hogy idén a Rába folyó őshonos folyóvízi halállományát is közösen próbálják erősíteni. Így a Halak Napja alkalmából a folyó vasi és győri szakaszán is telepítettek ugyanezekből a halfajokból. Győr-Moson-Sopronban több részletben mintegy 8000 darab került a horgászok körében közkedvelt Rábába is.

A Rába folyó Magyarország harmadik leghosszabb folyója, a Duna legjelentősebb hazai mellékfolyója. A Rába folyó országhatártól a Nicki gátig tartó 795,7 hektár területű szakasza a MOHOSZ-on keresztül a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének alhaszonbérletében található, míg Nicki gát alatti 450,4 hektár szakasz alhaszonbérlője a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége. A horgászok körében kedvelt Rába folyót a nicki erőmű horgászatilag kettéosztotta, de a MOHOSZ és a két területi szövetség megállapodásának köszönhetően immáron közel hét éve a gát alatti és feletti kb. 5-5 km-es szakaszon problémamentesen horgászhat a saját vármegyéjük területi jegyével minden horgásztárs.