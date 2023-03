A cakóházai önkormányzat ebben az évben is készül a falu fejlesztésére. Az elmúlt évek adnak okot a bizakodásra, hiszen pályázati támogatással komoly beruházásokon vannak túl a helyiek. Elsősorban a Magyar Falu Programban bízik Csepi Éva polgármester is.

– Az elmúlt években szinte minden tervünk támogatást kapott, így sorban valósíthattuk meg az elképzeléseket. Várjuk a következő kiírásokat, hiszen van még tennivalónk – mondta a Kisalföldnek Csepi Éva.

A polgármester sorolta: kétmillió forintot nyertek garázs építésére a Magyar Falu Programban. Az épületben helyezték el a falubuszt, a kistraktort és valamennyi gépüket, eszközüket, melyek a környezet rendben tartásához szükségesek. Megtörtént a temető digitalizálása is, azaz minden sírhelyet rögzítettek a rendszerben nevekkel, adatokkal együtt. Ez 580 ezer forintba került. Önerőből, saját költségvetésükből kiépítették a faluban a kamerarendszert, öt berendezést szereltek fel a közterületeken. Csepi Éva megjegyezte: ugyan a közbiztonsággal nem volt gond községükben, „az ördög nem alszik”. – Nagyobb biztonságban vagyunk, ha figyelnek a kamerák, és egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetők a történtek. Két és fél millió forintot költöttünk erre, tehát nagyon fontos beruházásunk volt – mondta.

A polgármester kitért a közösségi rendezvényekre is. A helyi megmozdulásokat a községi kemencénél tartják, és most már két sátor is rendelkezésükre áll. Ezek beszerzéséhez is a Magyar Falu Programban nyertek pénzt. A tervek között Csepi Éva megemlítette a játszótér körbekerítését. Szeretnének vigyázni a létesítményre, hiszen nemrég bővítették és újították fel, szintén pályázatos 2,5 millió forintból.

– Gondoltunk útépítésre is. Elsősorban a falunkat a bősárkányi úttal összekötő külterületi utat szeretnénk rendbe tenni, a burkolatát megerősíteni. Talán sikerül rá pályázaton támogatást kapnunk. A közútkezelőhöz tartozik a falun átvezető szakasz, elég rossz állapotban van már, jó lenne, ha a vállalatnak sikerülne forrást találni a felújításához. Néhány kilométerről van szó csupán. Idén is csatlakozunk a szociális tüzelő programhoz, a helyieknek jól jön a segítség – fogalmazott Csepi Éva.