A MÁV közleménye szerint a legújabb Okosjegyek a korábbiakhoz hasonlóan két díjszinten érhetők el. A Balaton és a Tópart InterCitykre Budapestről Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonszárszóra és Balatonszemesre 1599 forinttól, a távolabbi IC megállási helyekre 2399 forinttól kapható az új jegytípus.

A főváros felől Győrön át Szombathelyre közlekedő IC-kre Győrig 1599, az IC-kkel elérhető távolabbi városokba 2399 forinttól váltható Okosjegy. A fővárost – Székesfehérváron, Veszprémen keresztül – Szombathellyel összekötő Bakony InterCity-kkel Veszprém 1599 forinttól, a többi IC megállási hely 2399 forinttól érhető el. A szombathelyi IC-kre 1. osztályú Okosjegy is váltható, a közelebbi állomásokra, mint Győr, 2199, a távolabbiakra 3299 forinttól.

Azok az utasok, akik az interneten és MÁV appon váltható Okosjegyet választják, akár 40 százalékkal kedvezőbb áron utazhatnak a pénztárban váltott teljes árú jegyhez képest. Az Okosjegy ára magában foglalja a helybiztosítás díját is, további kedvezmény a jegyárból nem vehető igénybe.

A Szeged, Debrecen–Nyíregyháza, Pécs, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Miskolc és Kaposvár felé közlekedő InterCity vonatokra eddig összesen több mint 144 ezer Okosjegyet váltottak az utasok idén.

A MÁV appon és a jegy.mav.hu digitális platformon is megtalálható a kiválasztott vonatra az eredeti, teljesárú ajánlat is, ám az olcsóbb Okosjegy is jól látható, amit kiválasztva a vásárlás a megszokott rend szerint, könnyen elvégezhető. Az Okosjegyek kiterjesztése további vonalakon is várható a jövőben. Ezzel a megoldással a vasút valós alternatívát kínál az autózás, akár a telekocsi helyett, támogatva ezzel a környezetbarátabb távolsági közösségi közlekedés használatát.